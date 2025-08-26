Botafogo encara o Santos pelo jogo de ida da final do Brasileirão A2 na noite desta terça-feira, e alguns torcedores compareceram ao Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para apoiar as jogadoras alvinegras em busca do título. Entre gritos e cânticos ao som da bateria, o que mais chamou a atenção foi o mosaico feito pela torcida mandante durante o protocolo inicial.

➡️Sigi o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A arte, exibida pouco antes de a bola rolar, foi elaborada a partir da união do clube com as lideranças femininas das torcidas organizadas do Botafogo: Torcida Jovem, Fúria, Fogoró, Loucos e Folgada, em parceria ao "Movimento Ninguém Ama Como a Gente", especializado na realização de festas e ações em prol do time. A preparação foi realizada na segunda-feira, no Nilton Santos, um dia antes do confronto.

Lideranças femininas das torcidas organizadas (Foto: Arquivo pessoal)

A equipe de materiais preparou bandeiras, que foram distribuídas nas arquibancadas, além de uma bandeira 3D (mosaico) para o jogo contra o Santos. A confecção do escudo, por exemplo, foi por conta da torcida.

Ele, inclusive, já existia e foi usado em outros jogos do time principal masculino. No entanto, a mobilização foi orgânica por parte das lideranças femininas. O clube cedeu o estádio, bem como é no futebol masculino, para que a festa fosse organizada.

Jogadoras do Botafogo antes de a bola rolar contra o Santos; partida vale o acesso ao Brasileirão A1 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Caminhos de Santos e Botafogo até a final do Brasileirão Feminino A2

As equipes estavam no Grupo A na primeira fase e se enfrentaram na 5ª rodada. Em Jundiaí-SP, as Sereias venceram por 3 a 1, mantendo uma invencibilidade que carregam até a final. Já as Gloriosas, conheceram sua primeira e única derrota da competição.

Além de terem se enfrentado, os times jogaram contra Atlético-MG, Minas Brasília, Taubaté, Vasco, Avaí Kindermann e São José. No Grupo B, estavam Fortaleza, Vitória, Mixto, Ação, Itacoatiara, Paysandu, Atlético Rio Negro e Remo.

Classificado na liderança, o Santos enfrentou o Ação nas quartas de final, avançando com duas vitórias (por 1 a 0 e 2 a 1) e garantindo o acesso de volta para a Série A1. Na semi, eliminou o Atlético-MG nos pênaltis. Na Arena MRV, perdeu por 1 a 0, mas venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro e, nas penalidades, por 5 a 4.

Já as Gloriosas, passaram na vice-liderança e, valendo a vaga na elite, venceram o Mixto nos dois jogos (2 a 1 e 5 a 2). Na semifinal, fizeram dois jogos duros contra o Fortaleza, empatando nas duas ocasiões e passando nos pênaltis por 5 a 3. Partida, inclusive, que gerou polêmica por conta de um gol mal anulado das Leoas.