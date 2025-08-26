O Campeonato Amazonense Feminino foi suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM) por conta de um gol contra proposital que levantou suspeitas de manipulação de resultado. Além do torneio, duas jogadoras do Itacoatiara FC foram suspensas por 30 dias.

O caso ocorreu na partida válida pela 5ª rodada, entre Manaus e Itacoatiara, no dia 23 de agosto. Conforme relatado na súmula, aos 39 minutos do segundo tempo, a zagueira Luana Santos Gonçalves, posicionada na intermediária de seu campo de defesa, chutou em direção ao seu gol sem que a goleira, Alexa Gabriela Santana, tentasse evitar que a bola entrasse. Com isso, a partida terminou empatada em 1 a 1.

A situação causou suspeitas na Procuradoria do Tribunal, que ingressou com uma medida inominada com tutela de urgência na segunda-feira (25). A "tutela de urgência" é um instrumento jurídico utilizado quando há risco iminente, uma vez que o Procurador Ruy Silvio Lima de Mendonça entendeu que a continuidade da competição poderia comprometer sua credibilidade.

Entenda a decisão do TJD amazonense

Uma vez acatada a denúncia, abriu-se uma investigação do caso. O pedido foi fundamentado nos artigos 35 e 119 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que possibilitam a suspensão preventiva da competição quando a "gravidade do ato ou fato infracional a justifique, ou em caso de excepcional e fundada necessidade", permitindo que o Presidente do Tribunal adote a medida quando houver "fundado receio de dano irreparável".

Neste caso, este "dano irreparável" ocorre pois o empate influenciou na classificação e portanto na definição dos confrontos das semifinais, já que o jogo era válido pela última rodada da fase classificatória do Amazonense Feminino. Dessa forma, até que se esclareçam os fatos, os playoffs prévios à semifinal não serão disputados.

Na decisão, o Presidente do Tribunal destacou que a súmula da partida possui presunção relativa de veracidade, o que quer dizer que o relatado é considerado verdadeiro, mas que pode haver provas que comprovem o contrário (como vídeos ou fotos). Dessa forma, o caso agora segue para uma das Comissões Disciplinares, que dará seguimento ao julgamento. O clube e as atletas foram intimados e terão um prazo legal para apresentarem suas manifestações.

Súmula da partida entre Manaus e Itacoatiara FC, pelo Amazonense Feminino (Foto: Reprodução)

Manifestação do Itacoatiara sobre o caso

Após a denúncia, o Itacoatiara se manifestou pelas redes sociais, afirmando que não compactua com qualquer tipo de manipulação de resultados que possam macular a credibilidade do futebol amazonsense. Ainda, garantem que a atitude se tratou de caso isolado, reforlando o compromisso com "a ética esportiva, a verdade e a transparência". Confira na íntegra abaixo:

"Caro torcedor(a), o Itacoatiara Futebol Clube vem a público esclarecer que não compactua, em nenhuma circunstância, com qualquer tipo de manipulação de resultados ou atitudes que possam manchar a integridade do futebol amazonense.

Em relação à partida contra o Manaus, válida pelo Campeonato Amazonense Feminino da Série A, reiteramos que nossa equipe profissional feminina atua com dedicação, seriedade e respeito, honrando sempre as cores do clube e a confiança da nossa torcida. O acontecimento foi um ato isolado de uma jogadora. Conforme relata a súmula, inconformada pela falta de jogo do time do Manaus, desafiando o time adversário a jogar.

Reforçamos nosso compromisso com a ética esportiva, a verdade e a transparência em todas as nossas competições. O Itacoatiara FC seguirá trabalhando para elevar o nome do futebol da nossa cidade e valorizar a participação das mulheres no esporte."

Manaus repudiou a atitude das atletas do Itacoatiara

Por meio das redes sociais, o time do Manaus se manifestou contra a conduta das atletas do time adversário. Leia abaixo na íntegra.

"O ManausFC vem a público repudiar veementemente a manipulação de resultado, praticado pelas atletas do Itacoatiara Futebol Clube, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Amazonense Feminino 2025, neste sábado (23/08) no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara.

Como o próprio árbitro da partida, Geodivan Welder Corrêa de Siqueira, relatou em sua súmula, “aos 39 minutos do segundo tempo, a defensora nº 04 do Itacoatiara JC, Sra. Luana Santos Gonçalves, estando na parte intermediária de seu campo de defesa, virou para a direção de sua própria meta e, sem nenhuma marcação ou aproximação da equipe adversária, chutou a bola deliberadamente contra a própria meta, não tendo a goleira de sua equipe esboçado qualquer tentativa de impedir o gol contra. Após a consignação do gol, a defensora autor do gol contra dirigiu as seguintes palavras às jogadoras da equipe adversária: “Bora” Manaus, agora “bora” jogar. Pronto. “Taí o jogo agora”. Dirigi-me até a jogadora em comento e chamei sua atenção, lembrando-lhe cientificando-lhe da responsabilidade de sua conduta”.

Em um momento onde todos lutam pela profissionalização do nosso futebol feminino, atitudes como esta, que ferem o Fair Play e indicam manipulação de resultados, devem ser punidas de forma exemplar pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) e pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Amazonas (TJD-AM).

Giovanni Alves

Presidente do Manaus Futebol Clube"

Classificação do Amazonense Feminino

Ao fim da 5ª e última rodada, a classificação da primeira fase ficou com o Penarol em primeiro e o Manaus em segundo, times que avançariam direto para a semifinal. Os colocados do 3º ao 5º se juntam ao Instituto 3B para jogar um playoffs.

Assim, o Tarumã (3º), enfrentaria o Itacoatiara (4ª), enquanto o CDC Manicoré (5º), jogaria contra o 3B, considerado o adversário mais forte. Desses confrontos, os vencedores avançariam para enfrentar os que se classificaram direto.