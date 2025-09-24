O Bahia garantiu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil Feminina ao eliminar o Bragantino nos pênaltis. Dos times vivos na competição, o Sport, que entra em campo na quinta-feira (25), é outro a representar o nordeste, mas eles não foram os únicos times da região a conquistar o feito. Inclusive, em (quase) toda edição, ao menos um nordestino chegou na semi.

A competição retornou nesta temporada após nove anos de hiato. Antes da pausa, dez edições foram disputadas e as equipes da região ficaram perto do título inédito. No período entre 2007 e 2016, São Francisco do Conde EC-BA, Boa Vontade-MA, Viana-MA, Vitória das Tabocas-PE, Picos-PI e Sport também alcançaram a fase decisiva.

Nordestinos na Copa do Brasil Feminina

O formato da Copa do Brasil Feminina mudou no decorrer dos anos. Inicialmente, como não havia competições fixas, a primeira edição foi composta por times indicados pelas federações. Depois, seguiam o ranking nacional de federações, em que as mais bem colocadas tinham direito à mais vagas.

Nessa primeira edição, em 2007, poucos foram os times "de camisa" que participaram: Santos, Internacional, Juventude, Vasco, Sport e Juventude eram os principais. Naquele ano, o São Fransico, da Bahia, foi semifinalista, mas acabou perdendo para o Saad-MS e ficou em terceiro.

As campanhas de maior destaque foram a do Sport, em 2008, e do Vitória das Tabocas, em 2011 e 2013, quando foram vice-campeões. Em 2008, as Leoas da Ilha passaram por Portuguesa-PB, Tiradentes-PI, Futebol Parnamirim e, na final, perderam para o Santos, de Maurine e Ketlen Wiggers, que conquistou o título de forma invicta.

Em 2011, foi a vez do Vitória das Tabocas chegar à decisão. Pelo caminho, deixou Tiradentes-PI, Caucaia, São Francisco e Viana. Na decisão perdeu para o Foz Cataratas. Daquele time, há alguns nomes conhecidos, como a ex-goleira Thaís Picarte, atual coordenadora de futebol feminino do Santos, e Carol Baiana, atacante que também está no time paulista.

Em 2013, o time voltou à final, dessa vez contra o São José, que mais tarde conquistaria o bicampeonato da Libertadores Feminina e, no ano seguinte, o Mundial. Na primeira fase, eliminou o Cesmac-AL, depois o Caucaia-CE. A partir das quartas, o grau de dificuldade aumentou: eliminou o Sport e então o Centro Olímpico-SP. A artilheira do time foi Ketlen, que foi para o Santos em 2015 e permanece até hoje.

Além dela, outros nomes conhecidos do futebol feminino faziam parte da equipe, como Duda Francelino, ex-Flamengo e São Paulo, atualmente no Al-Nassr; Chú Santos, ex-Palmeiras que defende hoje o Fluminense, e Flávia Gil, também no Tricolor.

Relembre as campanhas dos times do nordeste:

2007: São Francisco , semifinalista;

, semifinalista; 2008: Sport , vice-campeão / Boa Vontade , semifinalista;

, vice-campeão / , semifinalista; 2009: São Francisco , semifinalista;

, semifinalista; 2010: São Francisco , semifinalista;

, semifinalista; 2011: Vitória das Tabocas , vice-campeão;

, vice-campeão; 2012: São Francisco e Vitória das Tabocas , semifinalistas;

e , semifinalistas; 2013: Vitória das Tabocas , vice-campeão / São Francisco , semifinalista;

, vice-campeão / , semifinalista; 2014: Picos e Vitória das Tabocas , semifinalistas

e , semifinalistas 2015: Vitória das Tabocas, semifinalista;

