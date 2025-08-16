O Corinthians de Lucas Piccinato venceu o Bahia por 2 a 0 (4 a 1 no agregado), superou as desconfianças e está garantido na semifinal do Brasileirão Feminino. Após um começo de temporada com críticas da torcida, as Brabas conseguiram corrigir erros e chegam firmes na reta final, visando confirmar o favoritismo e conquistar a sétima taça da competição.

Em entrevista após a partida, Piccinato falou sobre um dos principais recursos do time do Parque São Jorge: chutes a média distância, o que tem pesado a favor do Corinthians diante de times mais fechados, caso do Bahia.

— É uma das saídas quando você encontra equipes que se fecham um pouco mais e, quando estamos em organização ofensiva, naturalmente os times se fecham, colocam bloco baixo, e fica mais difícil de entrar. Então, a gente tem que ou usar o recurso do cruzamento, de uma bola na área, ou uma finalização de longa distância — explicou o comandante corinthiano.

Corinthians avança no Brasileirão com golaços

Na vitória por 2 a 0 diante do Bahia, nesta sexta-feira (15), as Brabas balançaram as redes duas vezes com chutes de fora da área, com a zagueira Erika e a meia Duda Sampaio.

— A gente treina bastante finalização. O torcedor fica chateado, falando que a gente não treina finalização, mas a gente treina muito, quase todos os dias. Mas é óbvio que a finalização no treino é uma coisa, na hora da verdade, aqui, é outra. A pressão, dentro de um jogo de futebol, é totalmente diferente. A gente vai continuar treinando para continuar aproveitando, tanto de fora quanto de dentro — finalizou o técnico.

Pelo Brasileirão, o Corinthians agora espera o vencedor do duelo entre São Paulo e Ferroviária, que ocorre neste sábado (16), às 16h, no Morumbis, para conhecer seu adversário na semifinal. A equipe está na liderança do Campeonato Paulista, classificado às oitavas da Copa do Brasil (enfrenta o Juventude), e se prepara para a Copa Libertadores da América, que será realizada em outubro, na Argentina.