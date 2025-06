A Seleção feminina perdeu para a França por 3 a 2 nesta sexta-feira (27), no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França. Os gols foram marcados por Luany e Kerolin, para o Brasil, e as francesas balançaram as redes com Geyoro, duas vezes, e Katoto garantiu o triunfo das donas da casa.

O Brasil encerrou o ciclo de amistosos para a Copa América com a segunda derrota do ano — a primeira havia sido contra os Estados Unidos, por 2 a 0. Na última data Fifa, a Seleção venceu o Japão duas vezes.

Como foi o Brasil e França

O time de Arthur Elias teve um começo de jogo intenso. A Seleção pressionou a saída de bola francesa e impôs uma marcação forte, empilhando chances no setor ofensivo.

Aos seis minutos, Luany abriu o placar para o Brasil. A jogada começou com Marta ganhando disputa de bola no meio campo e tocando para Kerolin, que encontrou Luany. A jogadora do Atlético de Madrid atacou espaço e finalizou sem chances para a goleira Pauline.

Luany abre o placar para a Seleção. (Foto: Livia Villas Boas / CBF)

Com 11 minutos de bola rolando, a Seleção abriu 2 a 0. Kerolin recebeu de Duda Sampaio e finalizou no canto direito.

A primeira chance das francesas veio aos 17 minutos. Baltimore recebeu em boa condição no lado esquerdo do campo, puxou para o meio, mas chutou sem ângulo. Na sequência, Kerolin apostou em jogada individual, mas errou o arremate.

Ainda no primeiro tempo, a atacante Gio sentiu desconforto no glúteo e foi substituída por Dudinha. Aos 28, Kerolin recebeu passe longo, deixou duas adversárias no chão e chutou à direita da trave.

A França investiu em jogadas em jogadas com Baltimore e cresceu na partida. Aos 44 do primeiro tempo, Diani chuta e Geyoro aproveitou a sobra para diminuir para as francesas.

O segundo tempo começou com mais equilíbrio no confronto. Aos 10 minutos, Geyoro finalizou dentro da área, a bola desviou em Duda Sampaio e Lorena não teve chances de defesa. França 2 a 2 Brasil.

A Seleção não conseguiu manter a organização defensiva após o segundo gol francês. Teve chances, mas pecou no passe final e viu a França virar com Katoto. Aos 30, Cascarino dribla Isa Haas e encontra a companheira na área, que vence a marcação e cabeceia para o fundo da rede.

Na reta final, o Brasil teve chance com Duda Sampaio em chute colocado, mas Pauline interviu bem. Arthur Elias optou por promover mudanças próximo do fim do jogo, com as entradas de Jhonson, Amanda Gutierres e Fátima Dutra.

Nos acréscimos, ainda Mariza teve choque de joelho com a francesa Malard e saiu mancando de campo, mas voltou em seguida. Gutierres desviou após cobrança de falta de Angelina, mas a goleira francesa evitou o empate e o jogo terminou com vitória da França.

✅ FICHA TÉCNICA

FRANÇA X BRASIL - AMISTOSO INTERNACIONAL

🗓️ Data e horário: sexta-feira - 27/06/2025 às 16h10

📍 Local: Estádio dos Alpes, em Grenoble

🥅 Gol: Luany, 6' do 1ºT, Kerolin, 11 do 1ºT, Geyoro 44 do 1ºT e 10 do 2ºT, Katoto aos 30 do 2ºT 🏟️ Público: 13.113 torcedores

🟨 Cartões amarelos: Angelina e Luany (Brasil)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Laurent Bonadéi):

Pauline; Bacha, De Almeida, Lakrar (Sombath), Samoura, Toletti (Jean-François), Geyoro, Karchaoui, Mateo (Katoto), Baltimore (Malard) e Diani (Cascarino).

BRASIL (Técnico Arthur Elias):

Lorena, Fê Palermo, Isa Haas, Mariza, Yasmim (Fátima Dutra), Duda Sampaio, Angelina, Luany, Kerolin, Marta (Jhonson) e Gio (Dudinha/Amanda Gutierres).

Próximos desafios da Seleção

A Copa América Feminina 2025 será realizada entre 12 de julho e 2 de agosto no Equador. Favorito ao título, o Brasil estreia em 13 de julho diante da Venezuela.

A Seleção se apresenta na quinta-feira, 3 de julho, para treinamentos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, com chegada em Quito marcada para o dia 11, dois dias antes da estreia.