Pacaembu recebe Caravana do Futebol Feminino com programação gratuita
Iniciativa segue até 24 de agosto na capital paulista
A Mercado Livre Arena Pacaembu recebe, entre os dias 18 e 24 de agosto, a Caravana do Futebol Feminino Petrobras. A iniciativa leva ao público experiências imersivas e atividades culturais gratuitas com foco no futebol feminino brasileiro.
O evento acontece na Praça Charles Miller e conta com oficinas, cinema ao ar livre, atrações tecnológicas e a presença de jogadoras profissionais e influenciadoras. Além das experiências digitais e do cinema, a Caravana terá oficinas, apresentações culturais, brincadeiras, futemesa e circuito de futebol.
➡️ Ex-jogadora processa Corinthians por premiações atrasadas e danos morais
Cinema ao ar livre no Pacaembu
Um dos destaques da programação é o cinema ao ar livre, com sessões diárias às 17h30. Serão exibidos documentários e produções que retratam a trajetória do futebol feminino e temas relacionados ao esporte.
Alguns filmes são: Radar, Um Time! Uma Nação!, Mulheres do Progresso e Campos Conquistados, Pelé: O Rei Desconhecido, Democracia em Preto e Branco e As Primeiras.
➡️ Botafogo e Internacional se enfrentam pela semifinal do Brasileirão Feminino Sub-20
Terça-feira (19/08)
- Radar, Um Time! Uma Nação! – 25 min
- Louise – 6 min
- Donas do Baba – 26 min
Quarta-feira (20/08)
- Mulheres do Progresso: Muito Além da Várzea – 15 min
- Campos Conquistados: A Luta das Mulheres na Arbitragem Brasileira de Futebol – 30 min
- A Culpa é do Neymar – 11 min
Quinta-feira (21/08)
- Pelé: O Rei Desconhecido – 38 min
- Gondwana Futebol & Cultura – 24 min
Sexta-feira (22/08)
- Democracia em Preto e Branco – 90 min
Sábado (23/08)
- As Primeiras – 78 min
Atividades interativas
- Photo Opportunity – Você com as estrelas: o visitante pode criar fotos personalizadas com jogadoras da Seleção Brasileira.
- Cabine IA – Amiga virtual: inteligência artificial responde perguntas sobre a história do futebol feminino.
- Social Snap – Mosaico de fotos: painel que exibe em tempo real imagens compartilhadas com a hashtag do projeto.
- Super Pong – Jogo colaborativo: inspirado nos videogames clássicos, permite que até oito pessoas joguem juntas.
- Experiência Audiovisual – Histórias do futebol: exibição de vídeos sobre momentos marcantes da modalidade.
Caravana do Futebol Feminino Petrobras em SP
- Data: 18 a 24 de agosto
- Horário: terça a sábado, das 9h às 19h; segunda (21), a partir das 12h; domingo (24), até 12h
- Local: Estádio do Pacaembu – Mercado Livre Arena, Praça Charles Miller, São Paulo
