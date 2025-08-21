menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Pacaembu recebe Caravana do Futebol Feminino com programação gratuita

Iniciativa segue até 24 de agosto na capital paulista

Caravana de Futebol Feminino segue até dezembro de 2027. (Foto: Caravana de Futebol Feminino/Divulgação)
imagem cameraCaravana de Futebol Feminino segue até dezembro de 2027. (Foto: Caravana de Futebol Feminino/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/08/2025
11:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Mercado Livre Arena Pacaembu recebe, entre os dias 18 e 24 de agosto, a Caravana do Futebol Feminino Petrobras. A iniciativa leva ao público experiências imersivas e atividades culturais gratuitas com foco no futebol feminino brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

O evento acontece na Praça Charles Miller e conta com oficinas, cinema ao ar livre, atrações tecnológicas e a presença de jogadoras profissionais e influenciadoras. Além das experiências digitais e do cinema, a Caravana terá oficinas, apresentações culturais, brincadeiras, futemesa e circuito de futebol.

➡️ Ex-jogadora processa Corinthians por premiações atrasadas e danos morais

Cinema ao ar livre no Pacaembu

Um dos destaques da programação é o cinema ao ar livre, com sessões diárias às 17h30. Serão exibidos documentários e produções que retratam a trajetória do futebol feminino e temas relacionados ao esporte.

continua após a publicidade

Alguns filmes são: Radar, Um Time! Uma Nação!, Mulheres do Progresso e Campos Conquistados, Pelé: O Rei Desconhecido, Democracia em Preto e Branco e As Primeiras.

➡️ Botafogo e Internacional se enfrentam pela semifinal do Brasileirão Feminino Sub-20

Terça-feira (19/08)

  • Radar, Um Time! Uma Nação! – 25 min
  • Louise – 6 min
  • Donas do Baba – 26 min

Quarta-feira (20/08)

  1. Mulheres do Progresso: Muito Além da Várzea – 15 min
  2. Campos Conquistados: A Luta das Mulheres na Arbitragem Brasileira de Futebol – 30 min
  3. A Culpa é do Neymar – 11 min

Quinta-feira (21/08)

  1. Pelé: O Rei Desconhecido – 38 min
  2. Gondwana Futebol & Cultura – 24 min

Sexta-feira (22/08)

  • Democracia em Preto e Branco – 90 min

Sábado (23/08)

  • As Primeiras – 78 min

Atividades interativas

  1. Photo Opportunity – Você com as estrelas: o visitante pode criar fotos personalizadas com jogadoras da Seleção Brasileira.
  2. Cabine IA – Amiga virtual: inteligência artificial responde perguntas sobre a história do futebol feminino.
  3. Social Snap – Mosaico de fotos: painel que exibe em tempo real imagens compartilhadas com a hashtag do projeto.
  4. Super Pong – Jogo colaborativo: inspirado nos videogames clássicos, permite que até oito pessoas joguem juntas.
  5. Experiência Audiovisual – Histórias do futebol: exibição de vídeos sobre momentos marcantes da modalidade.

Caravana do Futebol Feminino Petrobras em SP

  • Data: 18 a 24 de agosto
  • Horário: terça a sábado, das 9h às 19h; segunda (21), a partir das 12h; domingo (24), até 12h
  • Local: Estádio do Pacaembu – Mercado Livre Arena, Praça Charles Miller, São Paulo
Pacaembu
Estádio do Pacaembu (Foto: Thiago Braga/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias