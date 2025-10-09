menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Treinadora brasileira do Colo-Colo pode superar recorde de Jorge Jesus nesta quinta

Colo-Colo enfrenta o San Lorenzo nesta quinta-feira (9)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/10/2025
08:03
Tatiele Silveira, treinadora do Colo-Colo, instrui equipe em jogo contra o São Paulo, pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
Após bater o São Paulo por 1 a 0, o Colo-Colo enfrenta o San Lorenzo nesta quinta-feira (9), às 20h, pela Libertadores Feminina. Uma vitória não só garante a classificação, como também pode colocar a treinadora Tati Silveira à frente de Jorge Jesus no ranking de vitórias consecutivas, com impressionantes 35 triunfos consecutivos.

Para a treinadora Tatiele Silveira, o triunfo foi resultado de preparação física e mental intensa.

— Foi um jogo muito difícil que exigiu bastante da parte física e mental das nossas atletas. Sabíamos que o nível de concentração precisaria estar lá em cima e nos preparamos para isso nos últimos dias — diz a técnica, em entrevista ao Lance!.

➡️ Corinthians e Ferroviária avançam às quartas da Libertadores; veja adversários

Tati também elogiou a fase da atacante Valencia, que marcou os três gols da equipe nos primeiros jogos.

— Ela contribui não só no ataque, mas também na parte tática e defensiva, e isso é primordial para o funcionamento coletivo. É uma jovem talento que tem tudo para brilhar ainda mais na carreira — destacA a técnica.

Mesmo com duas vitórias em três jogos, Tati lembra que a classificação ainda está em aberto.

— Ganhar dois jogos de três e não ter garantido a classificação diz muito sobre a dificuldade do grupo. Agora temos o San Lorenzo pela frente, jogando em casa. Sabemos que será difícil, mas estamos nos preparando para buscar a classificação — completa a treinadora.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Colo-Colo na Libertadores Feminina

O Colo-Colo lidera o Grupo C da Libertadores Feminina com 6 pontos e saldo de gols +3, seguido por São Paulo e San Lorenzo, ambos com 3 pontos, e Olimpia, que ainda não pontuou.

A equipe chilena entra em campo nesta quinta-feira (9), às 20h, para enfrentar o San Lorenzo no Estádio Francisco Urbano, precisando da vitória para se aproximar da classificação às fases eliminatórias. O duelo terá transmissão pelo canal GOAT.

Jogadoras do Colo-Colo comemoram vitória diante do São Paulo, pela Libertadores Feminina. (Foto: Conmebol/Divulgação)
Jogadoras do Colo-Colo comemoram vitória diante do São Paulo, pela Libertadores Feminina. (Foto: Conmebol/Divulgação)

