Treinadora brasileira do Colo-Colo pode superar recorde de Jorge Jesus nesta quinta
Colo-Colo enfrenta o San Lorenzo nesta quinta-feira (9)
- Matéria
- Mais Notícias
Após bater o São Paulo por 1 a 0, o Colo-Colo enfrenta o San Lorenzo nesta quinta-feira (9), às 20h, pela Libertadores Feminina. Uma vitória não só garante a classificação, como também pode colocar a treinadora Tati Silveira à frente de Jorge Jesus no ranking de vitórias consecutivas, com impressionantes 35 triunfos consecutivos.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Ferroviária empata com o Boca Juniors e garante liderança na Libertadores Feminina
Futebol Feminino08/10/2025
- Futebol Feminino
Libertadores Feminina 2025: veja onde assistir aos jogos da 3ª rodada ao vivo
Futebol Feminino08/10/2025
- Futebol Feminino
Libertadores Feminina: como estão os times brasileiros e o que falta para a classificação
Futebol Feminino07/10/2025
Para a treinadora Tatiele Silveira, o triunfo foi resultado de preparação física e mental intensa.
— Foi um jogo muito difícil que exigiu bastante da parte física e mental das nossas atletas. Sabíamos que o nível de concentração precisaria estar lá em cima e nos preparamos para isso nos últimos dias — diz a técnica, em entrevista ao Lance!.
➡️ Corinthians e Ferroviária avançam às quartas da Libertadores; veja adversários
Tati também elogiou a fase da atacante Valencia, que marcou os três gols da equipe nos primeiros jogos.
— Ela contribui não só no ataque, mas também na parte tática e defensiva, e isso é primordial para o funcionamento coletivo. É uma jovem talento que tem tudo para brilhar ainda mais na carreira — destacA a técnica.
Mesmo com duas vitórias em três jogos, Tati lembra que a classificação ainda está em aberto.
— Ganhar dois jogos de três e não ter garantido a classificação diz muito sobre a dificuldade do grupo. Agora temos o San Lorenzo pela frente, jogando em casa. Sabemos que será difícil, mas estamos nos preparando para buscar a classificação — completa a treinadora.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Colo-Colo na Libertadores Feminina
O Colo-Colo lidera o Grupo C da Libertadores Feminina com 6 pontos e saldo de gols +3, seguido por São Paulo e San Lorenzo, ambos com 3 pontos, e Olimpia, que ainda não pontuou.
A equipe chilena entra em campo nesta quinta-feira (9), às 20h, para enfrentar o San Lorenzo no Estádio Francisco Urbano, precisando da vitória para se aproximar da classificação às fases eliminatórias. O duelo terá transmissão pelo canal GOAT.
- Matéria
- Mais Notícias