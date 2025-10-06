Sob o comando da técnica Tati Silveira, o Colo-Colo vive um momento histórico no futebol feminino. Com a vitória por 1 a 0 diante do São Paulo, na noite desta segunda-feira (6), a equipe chilena igualou o recorde do Corinthians de 2019, com 34 vitórias consecutivas.

Apesar de pertencer a uma nova geração de treinadoras, Tati já comandou o Porto Alegre sub-17, Grêmio, Guaíba (RS), Internacional, Ferroviária, Santos e Vasco, além da Seleção Brasileira sub-17. O grande salto veio em 2022, quando aceitou o convite para sua primeira experiência fora do país. “Foi uma das decisões mais felizes da minha vida”, conforme definiu, em entrevista recente ao Lance!.

Jogadoras do Colo-Colo comemoram vitória diante do São Paulo, pela Libertadores Feminina. (Foto: Conmebol/Divulgação)

Além do Colo-Colo: veja ranking de equipes com mais vitórias consecutivas na história do futebol

Agora, a equipe chilena ocupa o segundo lugar no ranking mundial de maiores séries invictas entre clubes femininos. Segue atrás do Lyon, que alcançou 41 triunfos seguidos entre 2012 e 2013.

No futebol masculino, o recorde pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, que também venceu 34 partidas seguidas na temporada 2023/24. Atrás dele aparecem The New Saints, do País de Gales, e o lendário Ajax, de 1971/72, ambos com 26 triunfos, além do Coritiba, que somou 24 vitórias em 2011.

Feminino

Lyon – 41 (2012/13) Colo-Colo – 34 (2024/25) Corinthians – 34 (2019)

Masculino

Al-Hilal – 34 (2023/24)

The New Saints – 27 (2016)

Ajax – 26 (1971/72)

The New Saints – 26 (2023/24)

Ajax – 25 (1995)

Coritiba – 24 (2011)

