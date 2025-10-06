menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

São Paulo perde para o Colo-Colo na Libertadores Feminina

Tricolor precisava da vitória para garantir classificação adiantada

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/10/2025
22:02
São Paulo perde para o Colo-Colo pela segunda rodada da Libertadores. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
São Paulo perde para o Colo-Colo pela segunda rodada da Libertadores. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
O São Paulo foi superado pelo Colo-Colo por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (6), no Estádio Francisco Urbano, pela 2ª rodada da Libertadores Feminina. O único gol da partida saiu no segundo tempo, marcado por Valência.

Com o resultado, o Colo-Colo assume a liderança do Grupo C, com seis pontos. São Paulo e San Lorenzo estão com três, enquanto o Olímpia não pontuou na competição.

Como foi São Paulo e Colo-Colo

O São Paulo fez um primeiro tempo de poucas oportunidades e acabou vendo o Colo-Colo criar as principais chances, sobretudo em finalizações de média distância que levaram perigo ao gol de Carlinha.

Aos 12 minutos da segunda etapa, Acuña fez boa jogada pela direita e cruzou para Valência, que apareceu livre dentro da pequena área e tocou na saída de Carlinha, abrindo o placar para a equipe chilena.

O Tricolor tentou reagir, mas esbarrou na forte marcação chilena e na falta de efetividade ofensiva. As únicas finalizações diretas vieram com Bruna Calderan e Camilinha, ambas sem sucesso em superar a goleira adversária.

A terceira rodada do Grupo C da Libertadores Feminina será decisiva na próxima quinta-feira (9). No Estádio Florencio Sola, às 20h (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Olimpia em busca da recuperação após a derrota para o Colo-Colo. No mesmo horário, no Estádio Francisco Urbano, San Lorenzo e Colo-Colo se enfrentam em duelo que pode definir a liderança da chave e os classificados para a próxima fase.

✅ FICHA TÉCNICA

  1. São Paulo 0 x 1 Colo-Colo
  2. 2ª rodada — Libertadores Feminina
  3. 📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de outubro, às 20h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  5. ⚽ Gol: Valencia (12' 2T)

⚽ ESCALAÇÕES

São Paulo: Carlinha, Bia Menezes (Crivelari), Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Serrana, Karla Alves (Maressa), Camilinha, Aline Milene (Taty Sena), Isa e Millene (Anny). Técnico: Thiago Viana.

Colo-Colo: Torrero, Bogarín, Martins, Clavijo, Acevedo, Jiménez, Aedo, Grez (Anaís Álvarez), Balmaceda, Acuña (Olave) e Valencia (Urrutia). Técnica: Tatiele Silveira

