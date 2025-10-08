Corinthians e Ferroviária avançam às quartas da Libertadores; veja adversários
Mata-mata começa neste fim de semana
Corinthians e Ferroviária garantiram vaga nas quartas de final da Libertadores Feminina nesta quarta-feira (8) e seguem vivas na briga pelo título continental. O São Paulo entra em campo na quinta (9).
O Corinthians enfrentará o Boca Juniors, enquanto a Ferroviária terá pela frente o Independiente Dragonas, do Equador. Para a narradora e apresentadora Luiza Santana, da N Sports, o Timão chega com favoritismo diante das argentinas.
— Acredito que o Corinthians teve seu grande desafio na primeira fase, principalmente no jogo contra o Dragonas. O Santa Fe também foi um bom teste. Mas contra o Boca, apesar de ser um adversário tradicional, será um confronto mais tranquilo. O Boca não apresentou grandes atuações até aqui — diante da Ferroviária, por exemplo, ficou no 0 a 0. Então vejo o Corinthians como favorito e acredito que deve passar com certa facilidade, ficando ainda mais perto do título — analisa, em entrevista ao Lance!.
Como foi a classificação do Corinthians
O Corinthians venceu o Santa Fe por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (8), pela 3ª rodada da Libertadores Feminina, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. O gol foi marcado pro Gabi Zanotti, ainda no primeiro tempo.
Ferroviária garante primeiro lugar
Na tarde desta quarta-feira (8), a Ferroviária empatou com o Boca Juniors por 0 a 0, no Estádio Florencio Sola, e garantiu a liderança do Grupo B da Libertadores Feminina. As Guerreiras Grenás já haviam se classificado de forma antecipada na segunda rodada.
Quartas da Libertadores Feminina
As quartas de final da Libertadores Feminina serão disputadas entre os dias 11 e 12 de outubro, com horários ainda a definir. No dia 11, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors e a Ferroviária encara o Independiente Dragonas, ambos no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón. Já no dia 12, as partidas entre 1C x 2D e 1D x 2C acontecem no Estádio Florencio Sola, em Banfield.
- 11 de outubro: Corinthians x Boca Juniors - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
- 11 de outubro: Ferroviária x Indepediente Dragonas - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
- 12 de outubro: 1C x 2D - Estádio Florencio Sola (Banfield)
- 12 de outubro: 1D x 2C - Estádio Florencio Sola (Banfield)
