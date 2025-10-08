menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians e Ferroviária avançam às quartas da Libertadores; veja adversários

Mata-mata começa neste fim de semana

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/10/2025
22:59
Day Rodríguez durante Corinthians x Santa Fe, pela Libertadores Feminina, (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Day Rodríguez durante Corinthians x Santa Fe, pela Libertadores Feminina, (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Corinthians e Ferroviária garantiram vaga nas quartas de final da Libertadores Feminina nesta quarta-feira (8) e seguem vivas na briga pelo título continental. O São Paulo entra em campo na quinta (9).

O Corinthians enfrentará o Boca Juniors, enquanto a Ferroviária terá pela frente o Independiente Dragonas, do Equador. Para a narradora e apresentadora Luiza Santana, da N Sports, o Timão chega com favoritismo diante das argentinas.

— Acredito que o Corinthians teve seu grande desafio na primeira fase, principalmente no jogo contra o Dragonas. O Santa Fe também foi um bom teste. Mas contra o Boca, apesar de ser um adversário tradicional, será um confronto mais tranquilo. O Boca não apresentou grandes atuações até aqui — diante da Ferroviária, por exemplo, ficou no 0 a 0. Então vejo o Corinthians como favorito e acredito que deve passar com certa facilidade, ficando ainda mais perto do título — analisa, em entrevista ao Lance!.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi a classificação do Corinthians

Corinthians venceu o Santa Fe por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (8), pela 3ª rodada da Libertadores Feminina, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. O gol foi marcado pro Gabi Zanotti, ainda no primeiro tempo.

Gabi Zanotti marca gol do Corinthians contra o Santa Fe. (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Gabi Zanotti marca gol do Corinthians contra o Santa Fe. (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Ferroviária garante primeiro lugar

Na tarde desta quarta-feira (8), a Ferroviária empatou com o Boca Juniors por 0 a 0, no Estádio Florencio Sola, e garantiu a liderança do Grupo B da Libertadores Feminina. As Guerreiras Grenás já haviam se classificado de forma antecipada na segunda rodada.

Arthur Elias convoca Seleção feminina nesta quinta-feira

Ferroviária e Boca Juniors empatam sem gols na Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/ CONMEBOL)
Ferroviária e Boca Juniors empatam sem gols na Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/ CONMEBOL)

Quartas da Libertadores Feminina

As quartas de final da Libertadores Feminina serão disputadas entre os dias 11 e 12 de outubro, com horários ainda a definir. No dia 11, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors e a Ferroviária encara o Independiente Dragonas, ambos no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón. Já no dia 12, as partidas entre 1C x 2D e 1D x 2C acontecem no Estádio Florencio Sola, em Banfield.

  1. 11 de outubro: Corinthians x Boca Juniors - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  2. 11 de outubro: Ferroviária x Indepediente Dragonas - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  3. 12 de outubro: 1C x 2D - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  4. 12 de outubro: 1D x 2C - Estádio Florencio Sola (Banfield)

