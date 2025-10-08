Na tarde desta quarta-feira (8), a Ferroviária empatou com o Boca Juniors por 0 a 0, no Estádio Florencio Sola, e garantiu a liderança do Grupo B da Libertadores Feminina. As Guerreiras Grenás já haviam se classificado de forma antecipada na segunda rodada.

Além da Locomotiva, o Boca Juniors também se classificou às quartas. As argentinas ficaram na segunda colocação, com cinco pontos em três partidas. Adiffem e Allianza Lima foram eliminados.

Campanha na Libertadores

A Ferroviária fechou a fase de grupos de forma invicta, após vencer duas das três partidas e empatar com o Boca. Na estreia, o time de Léo Mendes teve jogo duro com o Adiffem, da Venezuela, e vitória magra por 1 a 0. Já na segunda rodada, venceu o Alianza Lima por 2 a 1.

A equipe marcou três gols e sofreu um, e chega com moral na segunda fase da competição. O aproveitamento foi de 77%.

Possíveis adversários

Com o encerramento da primeira fase, Ferroviária e Boca avançam, e aguardam os classificados do Grupo A. Às 20h, o Corinthians encara o Santa Fe, e o Independiente Dragonas terá pela frente o Always Ready no mesmo horário.

Se Corinthians ou Independiente ficarem na primeira colocação, não encaram a Ferroviária. O segundo lugar do grupo será adversário do time de Araraquara. As quartas de final estão marcadas para sábado (11) e domingo (12).

