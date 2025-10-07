Libertadores Feminina: como estão os times brasileiros e o que falta para a classificação
A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América será disputada entre quarta-feira (8) e quinta (9). Até o momento, entre os brasileiros, apenas a Ferroviária garantiu vaga nas quartas de final, enquanto Corinthians e São Paulo ainda lutam pela classificação.
O Lance! apresenta a situação de cada equipe na reta final da fase de grupos.
O que o Corinthians precisa
O Corinthians decide o futuro na competição em um confronto direto com o Santa Fe, nesta quarta-feira (8), às 18h. O time soma quatro pontos (uma vitória e um empate), com 66% de aproveitamento, mesma pontuação do Independiente Dragonas.
Como apenas duas equipes avançam, uma vitória garante o Timão nas quartas de final. Em caso de derrota, será preciso torcer por um tropeço das Dragonas. As Brabas têm ainda o trunfo do saldo de 11 gols, conquistado após a goleada sobre o Always Ready, da Bolívia, já eliminado.
Grupo A – Classificação (pontos e saldo de gols)
- Corinthians – 4 pts | +11 SG
- Independiente Dragonas – 4 pts | +1 SG
- Santa Fe – 3 pts | +6 SG
- Always Ready – 0 pts | -18 SG
Ferroviária garante classificação antecipada
A equipe de Araraquara lidera o Grupo B, com seis pontos, e já está classificada às quartas. A Ferroviária venceu o Adiffem, da Venezuela, na estreia, e superou o Alianza Lima na sequência. O Boca Juniors, adversário desta quarta-feira, às 16h, ocupa a segunda colocação e define com as Guerreiras Grenás a liderança da chave.
Grupo B – Classificação (pontos e saldo de gols)
- Ferroviária – 6 pts | +2 SG
- Boca Juniors – 4 pts | +2 SG
- Alianza Lima – 1 pt | -1 SG
- Adiffem – 0 pts | -3 SG
E o São Paulo?
Até o momento, o São Paulo é o único time brasileiro que perdeu nesta edição da Libertadores. A equipe de Thiago Viana foi superada pelo Colo-Colo e chega à rodada final precisando vencer o Olímpia.
No outro jogo do grupo, San Lorenzo enfrenta o Colo-Colo, e as tricolores torcem por um triunfo das chilenas para aumentar as chances de classificação.
Grupo C – Classificação (pontos e saldo de gols)
- Colo-Colo – 6 pts | +3 SG
- São Paulo – 3 pts | +1 SG
- San Lorenzo – 3 pts | -1 SG
- Olimpia – 0 pts | -3 SG
Grupo D não conta com brasileiros
O Grupo D é o único sem representantes do Brasil. O Deportivo Cali, da Colômbia, lidera com quatro pontos, mas o equilíbrio é grande — Libertad, Universidad de Chile e Nacional-URU ainda têm chances matemáticas de avançar.
Grupo D – Classificação (pontos e saldo de gols)
- Deportivo Cali – 4 pts | +1 SG
- Libertad – 2 pts | 0 SG
- Universidad de Chile – 2 pts | 0 SG
- Nacional-URU – 1 pt | -1 SG
Jogos da 3ª rodada da Libertadores Feminina
Quarta-feira, 8 de outubro
- 16h – Ferroviária x Boca Juniors – Estádio Florencio Sola
- 16h – Alianza Lima x Adiffem – Estádio Francisco Urbano
- 20h – Santa Fe x Corinthians – Estádio Florencio Sola
- 20h – Independiente Dragonas x Always Ready – Estádio Francisco Urbano
Quinta-feira, 9 de outubro
- 16h – Universidad de Chile x Deportivo Cali – Estádio Florencio Sola
- 16h – Libertad x Nacional-URU – Estádio Francisco Urbano
- 20h – Olimpia x São Paulo – Estádio Florencio Sola
- 20h – San Lorenzo x Colo-Colo – Estádio Francisco Urbano
