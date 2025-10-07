A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América será disputada entre quarta-feira (8) e quinta (9). Até o momento, entre os brasileiros, apenas a Ferroviária garantiu vaga nas quartas de final, enquanto Corinthians e São Paulo ainda lutam pela classificação.

O Lance! apresenta a situação de cada equipe na reta final da fase de grupos.

O que o Corinthians precisa

O Corinthians decide o futuro na competição em um confronto direto com o Santa Fe, nesta quarta-feira (8), às 18h. O time soma quatro pontos (uma vitória e um empate), com 66% de aproveitamento, mesma pontuação do Independiente Dragonas.

Como apenas duas equipes avançam, uma vitória garante o Timão nas quartas de final. Em caso de derrota, será preciso torcer por um tropeço das Dragonas. As Brabas têm ainda o trunfo do saldo de 11 gols, conquistado após a goleada sobre o Always Ready, da Bolívia, já eliminado.

Grupo A – Classificação (pontos e saldo de gols)

Corinthians – 4 pts | +11 SG Independiente Dragonas – 4 pts | +1 SG Santa Fe – 3 pts | +6 SG Always Ready – 0 pts | -18 SG

Time do Corinthians na Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Ferroviária garante classificação antecipada

A equipe de Araraquara lidera o Grupo B, com seis pontos, e já está classificada às quartas. A Ferroviária venceu o Adiffem, da Venezuela, na estreia, e superou o Alianza Lima na sequência. O Boca Juniors, adversário desta quarta-feira, às 16h, ocupa a segunda colocação e define com as Guerreiras Grenás a liderança da chave.

Grupo B – Classificação (pontos e saldo de gols)

Ferroviária – 6 pts | +2 SG Boca Juniors – 4 pts | +2 SG Alianza Lima – 1 pt | -1 SG Adiffem – 0 pts | -3 SG

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

E o São Paulo?

Até o momento, o São Paulo é o único time brasileiro que perdeu nesta edição da Libertadores. A equipe de Thiago Viana foi superada pelo Colo-Colo e chega à rodada final precisando vencer o Olímpia.

No outro jogo do grupo, San Lorenzo enfrenta o Colo-Colo, e as tricolores torcem por um triunfo das chilenas para aumentar as chances de classificação.

Grupo C – Classificação (pontos e saldo de gols)

Colo-Colo – 6 pts | +3 SG São Paulo – 3 pts | +1 SG San Lorenzo – 3 pts | -1 SG Olimpia – 0 pts | -3 SG

Jogadoras do São Paulo comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)

Grupo D não conta com brasileiros

O Grupo D é o único sem representantes do Brasil. O Deportivo Cali, da Colômbia, lidera com quatro pontos, mas o equilíbrio é grande — Libertad, Universidad de Chile e Nacional-URU ainda têm chances matemáticas de avançar.

Grupo D – Classificação (pontos e saldo de gols)

Deportivo Cali – 4 pts | +1 SG Libertad – 2 pts | 0 SG Universidad de Chile – 2 pts | 0 SG Nacional-URU – 1 pt | -1 SG

Jogos da 3ª rodada da Libertadores Feminina

Quarta-feira, 8 de outubro

16h – Ferroviária x Boca Juniors – Estádio Florencio Sola 16h – Alianza Lima x Adiffem – Estádio Francisco Urbano 20h – Santa Fe x Corinthians – Estádio Florencio Sola 20h – Independiente Dragonas x Always Ready – Estádio Francisco Urbano

Quinta-feira, 9 de outubro