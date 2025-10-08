Libertadores Feminina 2025: veja onde assistir aos jogos da 3ª rodada ao vivo
Corinthians, Ferroviária e São Paulo seguem na competição
Nesta quarta-feira (8) começa a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina, que segue até quinta (9). A Ferroviária, já garantida na próxima fase, encara o Boca pela liderança do grupo, enquanto Corinthians e São Paulo ainda buscam vaga nas quartas.
No Estádio Florencio Sola, a Ferroviária abre o dia contra o Boca Juniors às 16h, enquanto o Corinthians encara o Santa Fe às 20h. No mesmo horário, mas no Estádio Francisco Urbano, o Alianza Lima enfrenta o Adiffem, e o Independiente Dragonas duela com o Always Ready.
Na quinta-feira (9), mais quatro confrontos movimentam a competição. A Universidad de Chile encara o Deportivo Cali às 16h, no Florencio Sola, e o Libertad pega o Nacional-URU no Francisco Urbano. À noite, o São Paulo faz sua estreia diante do Olimpia, e o San Lorenzo enfrenta o Colo-Colo, ambos às 20h, fechando a segunda rodada da fase de grupos.
Jogos da 3ª rodada da Libertadores Feminina
Quarta-feira, 8 de outubro
- 16h – Ferroviária x Boca Juniors – Estádio Florencio Sola - onde assistir: sportv, CazéTV, Canal GOAT, N Sports, XSports, BandSports e Pluto TV
- 16h – Alianza Lima x Adiffem – Estádio Francisco Urbano - onde assistir: Canal Goat (Youtube)
- 20h – Santa Fe x Corinthians – Estádio Florencio Sola - onde assistir: Xsports, Sportv 2, CazéTV, Canal GOAT e N Sports
- 20h – Independiente Dragonas x Always Ready – Estádio Francisco Urbano - onde assistir: Canal GOAT
Quinta-feira, 9 de outubro
- 16h – Universidad de Chile x Deportivo Cali – Estádio Florencio Sola - onde assistir: Canal GOAT
- 16h – Libertad x Nacional-URU – Estádio Francisco Urbano - onde assistir: Canal GOAT
- 20h – Olimpia x São Paulo – Estádio Florencio Sola - onde assistir: SporTV, GOAT, Cazé TV, Pluto TV, NSports e Xsports
- 20h – San Lorenzo x Colo-Colo – Estádio Francisco Urbano - onde assistir: Canal GOAT
Classificação
Grupo A – Classificação (pontos e saldo de gols)
- Corinthians – 4 pts | +11 SG
- Independiente Dragonas – 4 pts | +1 SG
- Santa Fe – 3 pts | +6 SG
- Always Ready – 0 pts | -18 SG
Grupo B – Classificação (pontos e saldo de gols)
- Ferroviária – 6 pts | +2 SG
- Boca Juniors – 4 pts | +2 SG
- Alianza Lima – 1 pt | -1 SG
- Adiffem – 0 pts | -3 SG
Grupo C – Classificação (pontos e saldo de gols)
- Colo-Colo – 6 pts | +3 SG
- São Paulo – 3 pts | +1 SG
- San Lorenzo – 3 pts | -1 SG
- Olimpia – 0 pts | -3 SG
Grupo D – Classificação (pontos e saldo de gols)
- Deportivo Cali – 4 pts | +1 SG
- Libertad – 2 pts | 0 SG
- Universidad de Chile – 2 pts | 0 SG
- Nacional-URU – 1 pt | -1 SG
