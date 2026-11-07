Bragantino x Internacional: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil Feminina
Lance!TV transmite o jogo de volta nesta segunda-feira (9); Gurias Coloradas venceram a ida por 3 a 1 e têm vantagem na disputa por uma vaga na final
A decisão de uma vaga na final da Copa do Brasil Feminina de 2026 será nesta segunda-feira (9). Bragantino e Internacional se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal, com transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV. A partida será realizada no Estádio Cícero (Bragança Paulista), às 11h (de Brasília).
No primeiro confronto, o Internacional venceu por 3 a 1 e construiu uma vantagem importante para a partida decisiva. Com o resultado, as Gurias Coloradas podem até perder por um gol de diferença que garante a classificação. Já as Bragantinas precisam vencer por três gols de vantagem para avançar diretamente. Se ganhar por dois gols, a decisão será nos pênaltis.
O mando de campo será do Bragantino, que terá a missão de buscar a virada diante de sua torcida e seguir na disputa pelo título nacional.
Onde assistir a Bragantino x Internacional?
- Jogo: Red Bull Bragantino x Internacional
- Competição: Copa do Brasil Feminina 2026
- Fase: Semifinal, jogo de volta
- Data: segunda-feira (9)
- Transmissão: Lance!TV, ao vivo e com imagens
Outra semifinal
A outra vaga na decisão será definida no confronto entre Flamengo e Bahia. As equipes também disputam a semifinal da Copa do Brasil Feminina e buscam um lugar na final da competição.
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