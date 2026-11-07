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Bragantino x Internacional: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Lance!TV transmite o jogo de volta nesta segunda-feira (9); Gurias Coloradas venceram a ida por 3 a 1 e têm vantagem na disputa por uma vaga na final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 17:20
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Colagem com jogadoras do Red Bull Bragantino e do Internacional, logos dos times ao centro.
Foto: Arte/Lance!

A decisão de uma vaga na final da Copa do Brasil Feminina de 2026 será nesta segunda-feira (9). Bragantino e Internacional se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal, com transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV. A partida será realizada no Estádio Cícero (Bragança Paulista), às 11h (de Brasília).

No primeiro confronto, o Internacional venceu por 3 a 1 e construiu uma vantagem importante para a partida decisiva. Com o resultado, as Gurias Coloradas podem até perder por um gol de diferença que garante a classificação. Já as Bragantinas precisam vencer por três gols de vantagem para avançar diretamente. Se ganhar por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

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O mando de campo será do Bragantino, que terá a missão de buscar a virada diante de sua torcida e seguir na disputa pelo título nacional.

Onde assistir a Bragantino x Internacional?

  1. Jogo: Red Bull Bragantino x Internacional
  2. Competição: Copa do Brasil Feminina 2026
  3. Fase: Semifinal, jogo de volta
  4. Data: segunda-feira (9)
  5. Transmissão: Lance!TV, ao vivo e com imagens

Outra semifinal

A outra vaga na decisão será definida no confronto entre Flamengo e Bahia. As equipes também disputam a semifinal da Copa do Brasil Feminina e buscam um lugar na final da competição.

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