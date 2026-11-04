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Copa do Brasil Feminina terá campanha de combate à violência contra a mulher

Ação será realizada nas semifinais e na final do torneio; Lance!TV transmitirá Inter x Bragantino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 16:02
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Flamengo e Bahia em ação pela semifinal da Copa do Brasil
Foto: Rafael Rodrigues / Bahia EC

A Copa do Brasil Feminina será palco de uma campanha de combate à violência contra a mulher durante as semifinais e a final da competição. A iniciativa é promovida pela agência FSports, por meio do projeto "Movimento Brasileiras", em parceria com o aplicativo "Todas Por Uma", e prevê ações de conscientização dentro e fora dos estádios.

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Durante os jogos, placas de LED ao redor do campo exibirão mensagens sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e divulgarão o aplicativo, que oferece recursos de segurança pessoal. A proposta é aproveitar a visibilidade da competição para ampliar o acesso a informações e ferramentas de proteção.

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O "Todas Por Uma" é um aplicativo gratuito disponível para Android e iOS. A ferramenta permite que mulheres enviem pedidos de socorro a uma rede de contatos de confiança, chamada de "Anjos", que recebe alertas e pode acompanhar a localização da usuária em tempo real.

O aplicativo também permite compartilhar informações como data, horário, localização, testemunhas, áudios e fotos do ambiente. Segundo os responsáveis pela plataforma, há ainda funcionalidades que permitem utilizar os recursos de forma discreta.

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A campanha terá continuidade nas redes sociais, com a participação de criadores de conteúdo e influenciadores. Eles apresentarão o funcionamento do aplicativo e explicarão como utilizar os recursos de segurança. O link para download ficará disponível na bio do perfil do "Movimento Brasileiras" no Instagram (@brasileiras).

— Queremos aproveitar a visibilidade da Copa do Brasil Feminina para dar voz a uma causa tão importante como o enfrentamento à violência contra as mulheres — afirmou Ruskaya Zanini, COO da FSports. A executiva também destacou que o projeto começa como um piloto, com a intenção de se tornar uma ação permanente.

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Mateus Diniz, CEO e fundador do Todas Por Uma, destacou o papel da tecnologia na campanha e a possibilidade de conectar a mobilização do futebol a ferramentas de proteção.

— Queremos que, juntos, possamos transformar a força do futebol em uma ferramenta de transformação social e, acima de tudo, salvar vidas — declarou.

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Jogos da Copa do Brasil Feminina

A campanha começou nas partidas de ida das semifinais da Copa do Brasil Feminina. Na terça-feira (3), Bahia e Flamengo empataram sem gols na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Nesta quarta-feira (4), Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TA Copa do Brasil Feminina será palco de uma campanha de combate à violência contra a mulher durante as semifinais e a final da competição. A iniciativa é promovida pela agência FSports, por meio do projeto Movimento Brasileiras, em parceria com o aplicativo Todas Por Uma, e prevê ações de conscientização dentro e fora dos estádios.

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Durante os jogos, placas de LED ao redor do campo exibirão mensagens sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e divulgarão o aplicativo, que oferece recursos de segurança pessoal. A proposta é aproveitar a visibilidade da competição para ampliar o acesso a informações e ferramentas de proteção.

O Todas Por Uma é um aplicativo gratuito disponível para Android e iOS. A ferramenta permite que mulheres enviem pedidos de socorro a uma rede de contatos de confiança, chamada de "Anjos", que recebe alertas e pode acompanhar a localização da usuária em tempo real.

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O aplicativo também permite compartilhar informações como data, horário, localização, testemunhas, áudios e fotos do ambiente. Segundo os responsáveis pela plataforma, há ainda funcionalidades que permitem utilizar os recursos de forma discreta.

A campanha terá continuidade nas redes sociais, com a participação de criadores de conteúdo e influenciadores. Eles apresentarão o funcionamento do aplicativo e explicarão como utilizar os recursos de segurança. O link para download ficará disponível na bio do perfil do Movimento Brasileiras no Instagram (@brasileiras).

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— Queremos aproveitar a visibilidade da Copa do Brasil Feminina para dar voz a uma causa tão importante como o enfrentamento à violência contra as mulheres — afirmou Ruskaya Zanini, COO da FSports. A executiva também destacou que o projeto começa como um piloto, com a intenção de se tornar uma ação permanente.

Mateus Diniz, CEO e fundador do Todas Por Uma, destacou o papel da tecnologia na campanha e a possibilidade de conectar a mobilização do futebol a ferramentas de proteção.

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— Queremos que, juntos, possamos transformar a força do futebol em uma ferramenta de transformação social e, acima de tudo, salvar vidas — declarou.

Jogos da Copa do Brasil Feminina

A campanha começou nas partidas de ida das semifinais da Copa do Brasil Feminina. Na terça-feira (3), Bahia e Flamengo empataram sem gols na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Nesta quarta-feira (4), Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto encerra os jogos de ida da semifinal. As partidas de volta definirão os finalistas da competição. O confronto encerra os jogos de ida da semifinal. As partidas de volta definirão os finalistas da competição.

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