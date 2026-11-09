CBF realiza sorteio para definir mandos da final da Copa do Brasil Feminina entre Flamengo e Inter
Equipes se enfrentam nos dias 11 e 15 de novembro em busca do título inédito
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta segunda-feira (9), às 12h, o sorteio que definirá o mando de campo da final da Copa do Brasil Feminina 2026. Flamengo e Internacional são os finalistas da competição e conhecerão qual equipe terá o direito de decidir o título em casa. O evento acontece no auditório da sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ).
O Flamengo garantiu a classificação após derrotar o Bahia, enquanto o Internacional avançou ao superar o Red Bull Bragantino nos pênaltis. Com os resultados, as duas equipes conquistaram as vagas na decisão do torneio.
Como será o sorteio da final da Copa do Brasil Feminina?
Os dois finalistas serão colocados em um pote único. A primeira equipe sorteada terá o mando de campo da partida de volta, enquanto o segundo clube será o mandante do jogo de ida.
Dessa forma, o sorteio definirá a ordem dos confrontos e onde será disputada a partida que pode confirmar o campeão da Copa do Brasil Feminina de 2026.
Quando será a final?
A decisão está marcada para os dias 11 e 15 de novembro. O Inter tem mandado os jogos no Beira-Rio, enquanto o Flamengo usa o estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, para receber os adversários. Há uma mobilização da torcida para que o Maracanã seja usado, mas sem informações oficiais sobre a possibilidade.
O Lance!TV fará a transmissão ao vivo e com imagens dos dois duelos da final, que vale taça inédita às duas equipes. Os horários também serão divulgados pela entidade.
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