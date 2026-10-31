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Cruzeiro bate o Corinthians nos pênaltis e conquista a Libertadores Feminina

Cabulosas buscam empate no tempo normal e derrotam rivais nas penalidades

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 23:17
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Cruzeiro conquista a Libertadores Feminina
Cruzeiro conquista o título inédito da Libertadores Feminina (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Uma final para entrar na história da Libertadores Feminina! Em uma decisão eletrizante no Estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casa Blanca, em Quito, no Equador, o Cruzeiro conquistou o título inédito da competição ao vencer o Corinthians por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um empate por 4 a 4 no tempo regulamentar. As Cabulosas mostraram poder de reação, buscaram uma desvantagem de dois gols e frustraram o sonho das Brabas de conquistar o tetracampeonato consecutivo (clique aqui e veja os gols da partida).

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Corinthians atropela no primeiro tempo

A equipe paulista precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Depois de trabalhar a bola de um lado para o outro, o Corinthians encontrou espaço pela direita. Gi Fernandes levantou na medida para Gabi Zanotti, que apareceu na área e cabeceou firme, contra o chão, sem chances para a goleira Camila Rodrigues. O gol teve um significado especial: foi o centésimo da atacante com a camisa alvinegra.

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O Cruzeiro não conseguiu conter a pressão das Brabas e acabou sofrendo mais um gol ainda na primeira etapa. Isadora Amaral errou na saída de bola, Vic Albuquerque recuperou a posse dentro da área e encontrou Gabi Zanotti. A atacante chegou finalizando para marcar pela segunda vez na decisão e ampliar a vantagem.

Cruzeiro busca o empate no tempo normal

Logo no início do segundo tempo, aos três minutos, o Corinthians transformou a vitória em goleada. Letícia Monteiro cruzou rasteiro, Duda Sampaio deixou a bola passar com um belo corta-luz e Vic Albuquerque apareceu para finalizar de primeira, no contrapé de Camila Rodrigues. O Cruzeiro diminuiu com Byanca Brasil, após falha da goleira Lelê, e Vitoria Calhau, em cobrança de pênalti.

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O Corinthians marcou o quarto gol com Vic Albuquerque. Gi Fernandes rolou para a entrada da área, e a atacante chegou finalizando para fazer mais um: 4 a 2. Ketlin diminuiu novamente para o Cruzeiro e colocou fogo no jogo.

O improvável aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo. Em bola levantada na área, Letícia Ferreira subiu mais do que a defensora do Corinthians e cabeceou para deixar tudo igual no marcador: 4 a 4.

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Cruzeiro leva a melhor nos pênaltis

Com o empate, o jogo foi para a decisão por pênaltis. Pri Back e Bedoya desperdiçaram para o Cruzeiro. Jaque Ribeiro e Robledo também perderam as suas cobranças. Nas penalidades alternadas, Gi Fernandes perdeu para as Brabas e as Cabulosas ficaram com o título inédito da Libertadores.

Soberania brasileira na América do Sul

A conquista mantém a hegemonia do Brasil na Libertadores Feminina. Com o título do Cruzeiro, o país chegou à sua 15ª taça em 18 edições do torneio. O Corinthians, maior campeão da história da competição, seguiu com seis títulos. As Cabulosas conquistaram o primeiro.

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O título também representa uma premiação de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões) para o Cruzeiro. O Corinthians, vice-campeão, receberá US$ 600 mil.

Cruzeiro e Corinthians decidem a Libertadores Feminina
Corinthians e Cruzeiro fizeram um jogo eletrizante em Quito (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

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