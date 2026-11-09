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Internacional decide final da Copa do Brasil em casa; veja datas dos jogos

Jogos serão nos dias 11 e 15 de novembro; CBF ainda irá divulgar horário e estádios das decisões

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 12:25
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Taça da Copa do Brasil Feminina
Taça da Copa do Brasil Feminina na CBF

O Internacional terá a vantagem de decidir o título da Copa do Brasil em casa. O Colorado foi o primeiro clube sorteado na definição dos mandos de campo da final e receberá o adversário no confronto de volta, marcado para o dia 15 de novembro.

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Sorteio Sétima Fase: mando de campo Flamengo x Internacional, ida em 1/11 e volta em 15/11.
Sorteio da final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)

A partida de ida será disputada em 11 de novembro, com mando do segundo clube sorteado. A entidade, no entanto, não divulgou o horário dos jogos. A informação é que em breve a CBF divulgará os detalhes dos confrontos e a tabela detalhada.

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O Lance!TV fará a transmissão ao vivo e com imagens dos dois duelos da final, que vale taça inédita às duas equipes. Os horários também serão divulgados pela entidade.

Como funciona o sorteio da final da Copa do Brasil?

Os dois clubes classificados na sexta fase foram colocados em um pote único, com duas bolas. O primeiro time sorteado ficou definido como mandante da partida de volta, enquanto o segundo teve o mando de campo do primeiro confronto.

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Com o resultado, o Internacional fará o primeiro jogo fora de casa, no dia 11 de novembro, e decidirá o título diante de sua torcida, no dia 15.

Grupo 65 - ida: 2º Clube Sorteado x 1º Clube Sorteado; volta: 1º Clube Sorteado x 2º Clube Sorteado.

Flamengo e Inter na final

O Flamengo garantiu a classificação após derrotar o Bahia, enquanto o Internacional avançou ao superar o Red Bull Bragantino nos pênaltis.

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