Internacional decide final da Copa do Brasil em casa; veja datas dos jogos
Jogos serão nos dias 11 e 15 de novembro; CBF ainda irá divulgar horário e estádios das decisões
O Internacional terá a vantagem de decidir o título da Copa do Brasil em casa. O Colorado foi o primeiro clube sorteado na definição dos mandos de campo da final e receberá o adversário no confronto de volta, marcado para o dia 15 de novembro.
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A partida de ida será disputada em 11 de novembro, com mando do segundo clube sorteado. A entidade, no entanto, não divulgou o horário dos jogos. A informação é que em breve a CBF divulgará os detalhes dos confrontos e a tabela detalhada.
O Lance!TV fará a transmissão ao vivo e com imagens dos dois duelos da final, que vale taça inédita às duas equipes. Os horários também serão divulgados pela entidade.
Como funciona o sorteio da final da Copa do Brasil?
Os dois clubes classificados na sexta fase foram colocados em um pote único, com duas bolas. O primeiro time sorteado ficou definido como mandante da partida de volta, enquanto o segundo teve o mando de campo do primeiro confronto.
Com o resultado, o Internacional fará o primeiro jogo fora de casa, no dia 11 de novembro, e decidirá o título diante de sua torcida, no dia 15.
Flamengo e Inter na final
O Flamengo garantiu a classificação após derrotar o Bahia, enquanto o Internacional avançou ao superar o Red Bull Bragantino nos pênaltis.
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