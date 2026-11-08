O Internacional está na final da Copa do Brasil Feminina! Em uma decisão emocionante neste domingo (8), as Gurias Coloradas perderam por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, no estádio do adversário, mas venceram por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis e confirmaram a classificação. O resultado levou a decisão para as penalidades após a equipe gaúcha vencer o primeiro confronto por 3 a 1. A partida teve transmissão do Lance!TV. ➡️Veja como foi!

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O Bragantino precisava de uma vitória por dois gols de diferença para igualar o placar agregado e conseguiu cumprir a missão diante de sua torcida. As Bragantinas tiveram maior controle da partida, pressionaram o Internacional e construíram o resultado necessário para levar a disputa aos pênaltis.

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Com 59% de posse de bola e nove escanteios, contra 41% e dois do Internacional, o time paulista conseguiu impor seu ritmo. Apesar da pressão, não conseguiu transformar a superioridade em uma classificação no tempo regulamentar.

Gabi Barbieri decide nos pênaltis

Na disputa por pênaltis, as duas equipes começaram convertendo suas cobranças. Pelo Bragantino, Jéssica Soares, Mylena e Martina marcaram. Do lado colorado, Débora, Aninha Regio, Mayara e Bia Martins também balançaram as redes.

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Na quarta cobrança das Bragantinas, Rafa Mineira parou em Gabi Barbieri, que defendeu a finalização e colocou o Internacional em vantagem na disputa. Carol Tavares ainda converteu a última cobrança do time paulista, mas Caty confirmou a classificação colorada ao marcar o quinto pênalti.

Flamengo será o adversário na final

Com a classificação, o Internacional enfrentará o Flamengo na decisão da Copa do Brasil Feminina de 2026. As Gurias Coloradas seguem na briga pelo título nacional depois de uma semifinal marcada pela reação do Bragantino e pela decisão nas penalidades.

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Para o time paulista, a eliminação encerra a campanha na competição. Agora, o foco das Bragantinas se volta para as quartas de final do Campeonato Paulista Feminino.