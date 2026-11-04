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AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à semifinal da Copa do Brasil entre Inter e Bragantino no Lance!TV

Equipes se enfrentam no jogo de ida no Beira-Rio, em Porto Alegre

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 18:50
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Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, e terá transmissão ao vivo e com imagens da Lance!TV.

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A cobertura da Lance!TV começa às 19h, com 30 minutos de pré-jogo. A equipe acompanha os preparativos das duas equipes, apresenta as informações da partida e analisa o confronto que vale um passo importante na disputa por uma vaga na final.

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COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O Internacional garantiu presença entre as quatro melhores equipes do torneio depois de eliminar o Atlético-MG nas quartas de final. Após empatar por 1 a 1 no primeiro confronto e ficar no 0 a 0 na volta, as Gurias Coloradas levaram a melhor na disputa por pênaltis.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino chega à semifinal depois de superar a Ferroviária. As Bragantinas venceram o jogo de ida por 2 a 0 e, apesar da derrota por 3 a 2 na volta, avançaram com o placar agregado de 4 a 3.

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O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam uma vaga inédita na decisão da competição. A classificação será definida no jogo de volta, marcado para domingo (8), às 11h, em Bragança Paulista.

ONDE ASSISTIR A INTERNACIONAL X BRAGANTINO?

  • Data: quarta-feira (4)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
  • Competição: semifinal da Copa do Brasil Feminina (jogo de ida)
  • Transmissão: Lance!TV, sportv, Xsports e NSports
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