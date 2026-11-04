AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à semifinal da Copa do Brasil entre Inter e Bragantino no Lance!TV
Equipes se enfrentam no jogo de ida no Beira-Rio, em Porto Alegre
Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, e terá transmissão ao vivo e com imagens da Lance!TV.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A cobertura da Lance!TV começa às 19h, com 30 minutos de pré-jogo. A equipe acompanha os preparativos das duas equipes, apresenta as informações da partida e analisa o confronto que vale um passo importante na disputa por uma vaga na final.
COMO CHEGAM AS EQUIPES?
O Internacional garantiu presença entre as quatro melhores equipes do torneio depois de eliminar o Atlético-MG nas quartas de final. Após empatar por 1 a 1 no primeiro confronto e ficar no 0 a 0 na volta, as Gurias Coloradas levaram a melhor na disputa por pênaltis.
Do outro lado, o Red Bull Bragantino chega à semifinal depois de superar a Ferroviária. As Bragantinas venceram o jogo de ida por 2 a 0 e, apesar da derrota por 3 a 2 na volta, avançaram com o placar agregado de 4 a 3.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam uma vaga inédita na decisão da competição. A classificação será definida no jogo de volta, marcado para domingo (8), às 11h, em Bragança Paulista.
ONDE ASSISTIR A INTERNACIONAL X BRAGANTINO?
- Data: quarta-feira (4)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- Competição: semifinal da Copa do Brasil Feminina (jogo de ida)
- Transmissão: Lance!TV, sportv, Xsports e NSports
Futebol Internacional
Cléber Machado coloca Messi à frente de Kane no Bola de Ouro 2026; veja votos brasileirosHá 1 hora
Futebol Feminino
Copa do Brasil Feminina terá campanha de combate à violência contra a mulherHá 2 horas
Futebol Feminino
Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo à semifinal da Copa do Brasil FemininaHá 9 horas
Santos
Santos recebe vistoria da Fifa no CT; tetra mundial, seleção dos EUA já avaliou estruturaHá 10 horas
Futebol Feminino
Humberto abre o jogo sobre projeto do Bragantino e sonho de final inédita na Copa do Brasil FemininaHá 1 dia
Futebol Feminino
Técnico do Inter projeta decisão na Copa do Brasil FemininaHá 1 dia
Mais LANCE!