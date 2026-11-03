Técnico do Inter projeta decisão na Copa do Brasil Feminina

O Internacional começa nesta quarta-feira (4) a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil Feminina. Diante do Red Bull Bragantino, às 19h30, no Beira-Rio, o Colorado busca construir uma vantagem para o confronto decisivo em Bragança Paulista. Em entrevista ao Lance!, o técnico Fred Constantino projetou a semifinal, analisou as características do adversário e destacou a importância de o time manter a concentração para evitar surpresas no mata-mata.

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O treinador reconheceu a qualidade do Bragantino e chamou atenção para a organização tática da equipe comandada por Breno Basso. Na avaliação de Fred, o desempenho das paulistas nas quartas de final, quando eliminaram a Ferroviária, serve de alerta para o Internacional, principalmente pela capacidade de explorar os espaços deixados pelos adversários.

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— O Red Bull tem uma proposta muito bem definida. Conseguiu uma vantagem muito importante fora de casa contra a Ferroviária, que é um dos maiores times do cenário do futebol feminino. Pela proposta muito bem definida que elas têm, aproveitaram muito bem as questões do contra-ataque. A gente quer sair da nossa casa com uma vantagem importante, mas também precisa entender essa proposta e ter muita cautela — analisou.

O primeiro encontro entre as equipes será em Porto Alegre, enquanto a partida de volta está marcada para domingo (8), às 11h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

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Inter e Atlético-MG se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Anderson Cardozo)

Fred vê mudanças no Inter e resgata confronto pelo Brasileirão

O treinador também apontou que o encontro entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro de 2026 pode oferecer referências importantes para a semifinal. Na ocasião, Internacional e Bragantino empataram, mas Fred acredita que o cenário atual apresenta diferenças, principalmente pelas mudanças implementadas desde que assumiu o comando colorado.

Segundo o técnico, o Internacional passou a trabalhar com uma proposta mais ofensiva e busca potencializar as características do elenco. Ainda assim, o comportamento do adversário permanece como um ponto importante na preparação para os dois jogos.

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— Dá para tirar coisas daquele jogo, principalmente porque o Red Bull tem uma proposta muito bem definida. Por mais que a gente tenha observado algumas mudanças nos últimos jogos contra a Ferroviária, o jeito de jogar e de atacar continua parecido. Desde que assumi, tentamos implementar algumas coisas, com uma filosofia mais clara e ofensiva, potencializando o nosso grupo — explicou.

Fred também relembrou que, apesar das oscilações coloradas no primeiro tempo daquele empate, o Internacional conseguiu assumir o controle da partida na etapa final. O treinador citou o gol marcado por Rafa, em um chute de fora da área, e avaliou que sua equipe teve volume suficiente para buscar a vitória.

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— Depois que tomamos um gol de fora da área, em um belo lance da Rafa, assumimos o controle do jogo, fomos muito superiores e flertamos até mais com a vitória. Queremos trazer esse desempenho positivo para o confronto e fazer dele um aliado na busca pelas vitórias — completou.

➡️Semifinais da Copa do Brasil Feminina começam nesta terça; Lance!TV transmite Inter x Bragantino

Técnico assumiu o time após saída de Maurício Salgado

A semifinal também representa um momento especial para Fred Constantino. Efetivado recentemente como treinador da equipe principal após a saída de Maurício Salgado, o comandante vive os primeiros desafios à frente do elenco em uma sequência de decisões. Apesar da responsabilidade de representar um clube de grande expressão, ele destacou a confiança recebida das jogadoras e da direção.

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— Está sendo um momento muito mágico e gratificante. Ao mesmo tempo que é um grande desafio defender uma camisa tão pesada, também reforça tudo o que a gente sempre investiu na minha carreira e no meu desenvolvimento. Tive uma boa receptividade do grupo e a confiança da direção para colocar esse voto de confiança no meu trabalho — afirmou.

Fred também ressaltou o peso de buscar uma conquista inédita para o futebol feminino colorado. O Internacional ainda não venceu a Copa do Brasil Feminina e está a dois confrontos de alcançar a decisão. O treinador, entretanto, ponderou que o caminho exige atenção diante da qualidade dos adversários que seguem na competição.

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— É uma conquista inédita que buscamos para o clube, obviamente, mas entendendo toda a dificuldade, o tamanho da competição e dos adversários que estão nessa disputa. Isso aumenta a expressividade e a relevância do momento. Vamos buscar nossos objetivos, mas com os pés no chão e sabendo o quão árdua é essa missão — destacou.