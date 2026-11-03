Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Técnico do Inter projeta decisão na Copa do Brasil Feminina

Treinador colorado analisou o adversário, falou sobre sua chegada ao comando da equipe e destacou a busca por uma vaga inédita na decisão

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 16:47
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
Jogadoras do Internacional (camisas vermelhas) celebram gol na Copa do Brasil Feminina.
Inter e Atlético-MG se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Anderson Cardozo)

O Internacional começa nesta quarta-feira (4) a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil Feminina. Diante do Red Bull Bragantino, às 19h30, no Beira-Rio, o Colorado busca construir uma vantagem para o confronto decisivo em Bragança Paulista. Em entrevista ao Lance!, o técnico Fred Constantino projetou a semifinal, analisou as características do adversário e destacou a importância de o time manter a concentração para evitar surpresas no mata-mata.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O treinador reconheceu a qualidade do Bragantino e chamou atenção para a organização tática da equipe comandada por Breno Basso. Na avaliação de Fred, o desempenho das paulistas nas quartas de final, quando eliminaram a Ferroviária, serve de alerta para o Internacional, principalmente pela capacidade de explorar os espaços deixados pelos adversários.

continua após a publicidade

— O Red Bull tem uma proposta muito bem definida. Conseguiu uma vantagem muito importante fora de casa contra a Ferroviária, que é um dos maiores times do cenário do futebol feminino. Pela proposta muito bem definida que elas têm, aproveitaram muito bem as questões do contra-ataque. A gente quer sair da nossa casa com uma vantagem importante, mas também precisa entender essa proposta e ter muita cautela — analisou.

O primeiro encontro entre as equipes será em Porto Alegre, enquanto a partida de volta está marcada para domingo (8), às 11h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

continua após a publicidade
Inter x Atlético-MG Copa do Brasil Feminina
Inter e Atlético-MG se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Anderson Cardozo)

Fred vê mudanças no Inter e resgata confronto pelo Brasileirão

O treinador também apontou que o encontro entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro de 2026 pode oferecer referências importantes para a semifinal. Na ocasião, Internacional e Bragantino empataram, mas Fred acredita que o cenário atual apresenta diferenças, principalmente pelas mudanças implementadas desde que assumiu o comando colorado.

Segundo o técnico, o Internacional passou a trabalhar com uma proposta mais ofensiva e busca potencializar as características do elenco. Ainda assim, o comportamento do adversário permanece como um ponto importante na preparação para os dois jogos.

continua após a publicidade

— Dá para tirar coisas daquele jogo, principalmente porque o Red Bull tem uma proposta muito bem definida. Por mais que a gente tenha observado algumas mudanças nos últimos jogos contra a Ferroviária, o jeito de jogar e de atacar continua parecido. Desde que assumi, tentamos implementar algumas coisas, com uma filosofia mais clara e ofensiva, potencializando o nosso grupo — explicou.

Fred também relembrou que, apesar das oscilações coloradas no primeiro tempo daquele empate, o Internacional conseguiu assumir o controle da partida na etapa final. O treinador citou o gol marcado por Rafa, em um chute de fora da área, e avaliou que sua equipe teve volume suficiente para buscar a vitória.

continua após a publicidade

— Depois que tomamos um gol de fora da área, em um belo lance da Rafa, assumimos o controle do jogo, fomos muito superiores e flertamos até mais com a vitória. Queremos trazer esse desempenho positivo para o confronto e fazer dele um aliado na busca pelas vitórias — completou.

➡️Semifinais da Copa do Brasil Feminina começam nesta terça; Lance!TV transmite Inter x Bragantino

Técnico assumiu o time após saída de Maurício Salgado

A semifinal também representa um momento especial para Fred Constantino. Efetivado recentemente como treinador da equipe principal após a saída de Maurício Salgado, o comandante vive os primeiros desafios à frente do elenco em uma sequência de decisões. Apesar da responsabilidade de representar um clube de grande expressão, ele destacou a confiança recebida das jogadoras e da direção.

continua após a publicidade

— Está sendo um momento muito mágico e gratificante. Ao mesmo tempo que é um grande desafio defender uma camisa tão pesada, também reforça tudo o que a gente sempre investiu na minha carreira e no meu desenvolvimento. Tive uma boa receptividade do grupo e a confiança da direção para colocar esse voto de confiança no meu trabalho — afirmou.

Fred também ressaltou o peso de buscar uma conquista inédita para o futebol feminino colorado. O Internacional ainda não venceu a Copa do Brasil Feminina e está a dois confrontos de alcançar a decisão. O treinador, entretanto, ponderou que o caminho exige atenção diante da qualidade dos adversários que seguem na competição.

continua após a publicidade

— É uma conquista inédita que buscamos para o clube, obviamente, mas entendendo toda a dificuldade, o tamanho da competição e dos adversários que estão nessa disputa. Isso aumenta a expressividade e a relevância do momento. Vamos buscar nossos objetivos, mas com os pés no chão e sabendo o quão árdua é essa missão — destacou.

Fred Constantino, Internacional, sorri ao lado de cavalete com quadro em campo ao ar livre.
Fred Constantino, técnico do futebol feminino do Internacional (Foto: Divulgação)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Treinador em camiseta branca entre logotipos de Inter e Bragantino na semifinal da Copa do Brasil Feminina.

Futebol Feminino

Humberto abre o jogo sobre projeto do Bragantino e sonho de final inédita na Copa do Brasil Feminina

Há 8 minutos
Emily Lima

Corinthians

Corinthians anuncia saída de Emily Lima do comando da equipe

Há 3 horas
Semifinal da Copa do Brasil Feminina: Red Bull Bragantino, Internacional, Flamengo e Bahia.

Futebol Feminino

Semifinais da Copa do Brasil Feminina começam nesta terça; Lance!TV transmite Inter x Bragantino

Há 4 horas
Bahia x Flamengo na Copa do Brasil Feminina, Arena Fonte Nova.

Onde Assistir

Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil Feminina

Há 4 horas
Cruzeiro conquista a Libertadores Feminina

Futebol Feminino

Cruzeiro bate o Corinthians nos pênaltis e conquista a Libertadores Feminina

Há 2 dias
Cruzeiro e Corinthians decidem a Libertadores Feminina

Futebol Feminino

Veja gols em Corinthians e Cruzeiro pela final da Libertadores Feminina

Há 2 dias
Mais LANCE!
Artur Jorge ergue os braços em celebração no clássico Atlético-MG x Cruzeiro, Arena MRV.

Artur Jorge manda recado ao Cruzeiro feminino antes de final da Libertadores

Seleção Brasileira Feminina

Seleção Brasileira Feminina define data da última convocação de 2026

Seleção feminina da Alemanha se abraça em amistoso internacional de novembro contra o Peru.

Alemanha confirma amistoso contra o Peru no Rio antes da Copa do Mundo Feminina de 2027

Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina

Libertadores Feminina terá final brasileira entre Corinthians e Cruzeiro; veja detalhes

Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina

Corinthians vira sobre Santa Fe e está na final da Libertadores feminina

Torcida em estádio lotado, painel azul gigante com a frase MOVIMENTO BRASILEIRAS.

Futebol feminino cresce em audiência, e perfil Brasileiras soma 36 milhões de visualizações em 2026

Castelão ao fundo; Formiga e Cristiane em destaque no primeiro clube feminino.

A Copa é Delas: 5º episódio destaca Tarciane, Formiga e as sedes do Mundial de 2027

Copa Libertadores feminina 2026 - Corinthians x Independiente Santa Fe

Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Copa Libertadores feminina 2026 - Cruzeiro x Olimpia

Cruzeiro x Olimpia: onde assistir, horário e escalações

Jogadoras do Barcelona Feminino celebram no campo, estádio lotado ao fundo.

Como o Barcelona transformou o futebol feminino em potência esportiva e comercial

Ana Flávia, jogadora do Cruzeiro Esporte Clube, em casaco azul com o emblema do clube.

Ana Flávia destaca momento histórico e projeta duelo do Cruzeiro por vaga na final da Libertadores Feminina

Troféu da Copa do Brasil Feminina em prata, com fita em espiral sobre base preta.

CBF detalha semifinal da Copa do Brasil Feminina; veja datas, horários e onde assistir

Alexia Putellas segura Ballon d'Or dourado em palco

Alexia Putellas conquista terceira Bola de Ouro e manda recado a ex-companheiras