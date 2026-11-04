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Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Lance!TV transmite o jogo de ida da semifinal nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio; equipes disputam uma vaga na decisão do torneio

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 09:00
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Colagem com logos de Inter e Red Bull Bragantino, faixa INTER X BRAGANTINO SEMIFINAL da Copa do Brasil.!
Foto: Arte/Lance

Vale vaga na final! Internacional e RB Bragantino entram em campo nesta quarta-feira (4), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina de 2026. O confronto será disputado às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, e terá transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV. A partir das 19h, o pré-jogo já estará disponível com notícias, informações e tudo sobre o primeiro duelo decisivo.

Onde assistir a Internacional x Bragantino?

A partida entre Internacional e Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV. O duelo começa às 19h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio.

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  • Jogo: Internacional x Red Bull Bragantino
  • Competição: Copa do Brasil Feminina 2026
  • Fase: Semifinal, jogo de ida
  • Data: quarta-feira, 4 de novembro
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Lance!TV

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Como chegam Internacional e Bragantino?

O Internacional chega à semifinal depois de eliminar o Atlético-MG nas quartas de final. Após dois empates, a equipe colorada garantiu a classificação na disputa por pênaltis, vencendo por 4 a 3.

Do outro lado, o Bragantino avançou após superar a Ferroviária. As Bragantinas venceram o primeiro jogo por 2 a 0 e, mesmo com a derrota por 3 a 2 na volta, garantiram a vaga com 4 a 3 no placar agregado.

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O confronto de volta será disputado no domingo (8), às 11h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Lance!TV também transmitirá a partida decisiva, que definirá uma das finalistas da Copa do Brasil Feminina.

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