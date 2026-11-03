O Bragantino está a dois jogos de alcançar uma final nacional inédita no futebol feminino. Depois de eliminar a Ferroviária nas quartas de final, as Bragantinas agora enfrentam o Internacional na semifinal da Copa do Brasil, com transmissão exclusiva do Lance!TV, nesta quarta-feira.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico Humberto avaliou a campanha da equipe, relembrou o planejamento iniciado em 2024 e projetou o confronto com o Colorado, que pode levar o clube à sua primeira decisão nacional de primeira divisão.

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O treinador considera a classificação como consequência de um trabalho desenvolvido ao longo das últimas temporadas, com investimento, planejamento e ajustes durante o percurso.

— Acho que esse momento que a gente se encontra agora é a concretização daquele planejamento de 2024. Muitas das vezes a gente quer as respostas, quer colher o fruto já no dia seguinte, no mês seguinte, e o futebol nos obriga a ter um pouquinho mais de paciência. Essa conquista de chegar à semifinal da Copa do Brasil são os frutos que a gente conseguiu colher ao longo desse tempo, através de muito trabalho, muito profissionalismo, muito investimento do clube e muito planejamento — afirmou.

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O técnico também ressaltou que o objetivo do departamento é alcançar um título nacional. O Bragantino já conquistou títulos da Série A2, mas ainda busca chegar à sua primeira final de uma competição nacional de primeira divisão.

— O nosso sonho, os nossos objetivos são, de fato, um título nacional. Estamos a dois jogos que serão muito importantes e muito difíceis para chegar à nossa primeira final nacional. A gente tem os títulos da A2 e agora seria a nossa primeira final de uma competição Série A — completou.

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Bragantino chega confiante após eliminar a Ferroviária

A classificação sobre a Ferroviária, uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino brasileiro, fortaleceu a confiança das Bragantinas para a sequência da competição. Depois de vencer por 2 a 0 na Fonte Luminosa, o time foi derrotado por 3 a 2 em casa, mas garantiu a vaga na semifinal.

Para Humberto, os dois confrontos mostraram a maturidade do grupo, especialmente diante das adversidades encontradas na partida de volta.

— A gente conseguiu ter muita maturidade nas duas partidas, de saber colocar os nossos objetivos, a nossa estratégia, o nosso plano de jogo à frente das demandas que o jogo nos trazia. Isso nos mostrou a nossa perseverança, o quanto acreditamos na nossa equipe. Quando estamos unidos e jogando todos em prol dos mesmos objetivos, temos de atingir os nossos objetivos — analisou.

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O treinador destacou a capacidade de reação da equipe após sofrer gols em momentos importantes do segundo jogo. Segundo ele, a experiência será importante para o desafio diante do Internacional, embora a classificação sobre a Ferroviária não garanta qualquer vantagem no novo confronto.

— Claro que a nossa confiança aumenta depois de dois grandes jogos contra a Ferroviária. Mas cada jogo é uma história, e uma das coisas em que bato muito na tecla é que precisamos construir a nossa história dentro de cada jogo. A classificação contra a Ferroviária não vai nos dar a vitória contra o Inter. Vai ser a nossa dedicação, o nosso trabalho e o mérito nessas duas partidas que vão nos dar a classificação — afirmou.

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Humberto alerta para força do Internacional

O Bragantino terá pela frente um adversário que, na avaliação de Humberto, reúne experiência e capacidade de competir até os minutos finais. No encontro entre as equipes pelo Brasileirão, os times empataram, resultado que serviu de referência para a preparação das Bragantinas.

— É uma grande equipe, com atletas experientes que buscam a vitória o tempo todo e acreditam até o fim. A gente sai na frente no primeiro tempo e elas, quase nos últimos cinco minutos de jogo, conquistam o empate. O que fica de lição é que é uma equipe muito aguerrida e que está com a mesma ambição que a gente — avaliou.

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O primeiro jogo da semifinal será disputado em Porto Alegre, enquanto a partida decisiva acontece em Bragança Paulista, no dia 8. Para o treinador, decidir a classificação diante da própria torcida é uma vantagem, mas o resultado da ida será determinante para as pretensões da equipe.

— O fator casa impacta muito e poder decidir em casa é uma vantagem. Mas vamos precisar estar muito atentos, porque essa partida fora envolve uma viagem longa e uma quebra de rotina. Nosso nível de concentração e engajamento precisa estar muito bem definido — explicou.

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Humberto também apontou os detalhes como fatores decisivos para o confronto e destacou a importância de evitar erros que possam comprometer o planejamento da equipe.

— Acredito que quem errar menos tende a garantir essa classificação. Precisamos estar focados no nosso plano de jogo e não cometer os mesmos erros que cometemos, por exemplo, na segunda partida contra a Ferroviária. Esse é o nosso ponto de atenção — disse.

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Grupo ambicioso e confiança na primeira final nacional

Além da preparação tática, ele destacou a competitividade do elenco como uma das principais características das Bragantinas. Segundo o treinador, o grupo tem consciência da importância histórica da semifinal e não precisa de estímulos artificiais para manter a motivação.

— São atletas muito ambiciosas, muito dedicadas. É um grupo que quer muito, então nem preciso convencê-las. Elas sabem da importância. Todo treino querem vencer o tempo todo, nosso nível de competitividade é muito alto no dia a dia. Particularmente, nesse grupo, motivá-las é algo muito simples — afirmou.

O técnico também reforçou que o objetivo precisa ser construído etapa por etapa, sem antecipar a conquista de uma possível vaga na decisão.

Questionado sobre a mensagem que deixaria às jogadoras antes da semifinal, Humberto foi direto:

— Acreditem que vai dar certo.

Lance!TV transmite ao vivo e com imagens Inter x Bragantino

A partida entre as Gurias Coloradas e as Bragantinas será transmitida pelo Lance!TV. A partir das 19h, o pré-jogo já está no ar com informações, notícias e tudo sobre o primeiro jogo da semifinal entre as equipes.