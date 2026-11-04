Cléber Machado coloca Messi à frente de Kane no Bola de Ouro 2026; veja votos brasileiros
Jornalista também escolheu Vini Jr entre os dez melhores, enquanto Mariana Spinelli acertou a vencedora da categoria feminina.
O Brasil teve representantes na votação do Bola de Ouro 2026. Cléber Machado e Mariana Spinelli participaram da eleição das categorias masculina e feminina, respectivamente, e revelaram escolhas que tiveram diferenças em relação ao resultado final.
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Entre os destaques, o narrador colocou Lionel Messi no primeiro lugar, enquanto a jornalista apostou em Alexia Putellas, vencedora do prêmio feminino.
Na categoria masculina, Cléber Machado deixou Harry Kane, campeão da edição de 2026, apenas na quarta posição. O primeiro lugar de sua lista ficou com Messi, seguido por Kylian Mbappé e Rodri. O único brasileiro entre os dez escolhidos pelo jornalista foi Vini Jr, na oitava colocação.
Veja os 10 escolhidos por Cléber Machado
- Lionel Messi
- Kylian Mbappé
- Rodri
- Harry Kane
- Michael Olise
- Lamine Yamal
- Erling Haaland
- Vinícius Júnior
- Ousmane Dembélé
- Khvicha Kvaratskhelia
Messi terminou a votação geral na quinta posição, com 612 pontos. Além de Cléber, outros cinco jornalistas escolheram o argentino como favorito ao prêmio.
O brasileiro também participou das votações para melhor goleiro e melhor treinador da temporada. Suas escolhas foram Unai Simón e Luis de la Fuente, respectivamente. Os dois venceram suas categorias.
Mariana Spinelli acertou vencedora do prêmio feminino
Na categoria feminina, Mariana Spinelli colocou Alexia Putellas no topo de sua votação. A jornalista brasileira também acertou a vencedora: a espanhola recebeu 618 pontos e conquistou o Bola de Ouro de 2026. Patri Guijarro e Ewa Pajor, também do Barcelona, completaram as três primeiras posições da lista da brasileira.
Veja as 10 escolhidas por Mariana Spinelli
- Alexia Putellas
- Patri Guijarro
- Ewa Pajor
- Melchie Dumornay
- Pernille Harder
- Clàudia Pina
- Khadija Shaw
- Klara Bühl
- Alessia Russo
- Temwa Chaŵinga
A edição marcou a primeira participação de Mariana Spinelli na votação. Nas categorias de melhor treinadora e melhor goleira, ela escolheu Pere Romeu e Cata Coll, ambos do Barcelona. Os dois também conquistaram os respectivos prêmios. A goleira Lorena, da Seleção Brasileira, era uma das opções.
Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká também participaram
Além dos jornalistas, quatro brasileiros que já conquistaram o Bola de Ouro participaram da escolha dos jovens talentos da temporada: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká.
Diferentemente das categorias principais, a votação do prêmio masculino de jovem talento é realizada por antigos vencedores do Bola de Ouro. Cada um indica três jogadores, que recebem cinco, três e um ponto, de acordo com a ordem de preferência.
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Os quatro brasileiros tiveram Lamine Yamal e Pau Cubarsí, ambos do Barcelona, entre suas escolhas. O jovem atacante espanhol apareceu na primeira posição nas listas de Ronaldo e Kaká, enquanto Rivaldo e Ronaldinho colocaram Cubarsí no topo. Yamal confirmou o favoritismo e conquistou o troféu pelo terceiro ano consecutivo, com 96 pontos.
Na categoria feminina de jovem talento, a vencedora foi Vicky López, também do Barcelona, que recebeu o prêmio pela segunda temporada seguida.
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