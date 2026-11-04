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Cléber Machado coloca Messi à frente de Kane no Bola de Ouro 2026; veja votos brasileiros

Jornalista também escolheu Vini Jr entre os dez melhores, enquanto Mariana Spinelli acertou a vencedora da categoria feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 17:17
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Lionel Messi durante partida com a camisa do Inter Miami - (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Lionel Messi durante partida com a camisa do Inter Miami - (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O Brasil teve representantes na votação do Bola de Ouro 2026. Cléber Machado e Mariana Spinelli participaram da eleição das categorias masculina e feminina, respectivamente, e revelaram escolhas que tiveram diferenças em relação ao resultado final.

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Entre os destaques, o narrador colocou Lionel Messi no primeiro lugar, enquanto a jornalista apostou em Alexia Putellas, vencedora do prêmio feminino.

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Na categoria masculina, Cléber Machado deixou Harry Kane, campeão da edição de 2026, apenas na quarta posição. O primeiro lugar de sua lista ficou com Messi, seguido por Kylian Mbappé e Rodri. O único brasileiro entre os dez escolhidos pelo jornalista foi Vini Jr, na oitava colocação.

Veja os 10 escolhidos por Cléber Machado

    1.
  1. Lionel Messi
    2. 2.
  2. Kylian Mbappé
    3. 3.
  3. Rodri
    4. 4.
  4. Harry Kane
    5. 5.
  5. Michael Olise
    6. 6.
  6. Lamine Yamal
    7. 7.
  7. Erling Haaland
    8. 8.
  8. Vinícius Júnior
    9. 9.
  9. Ousmane Dembélé
    10. 10.
  10. Khvicha Kvaratskhelia

Messi terminou a votação geral na quinta posição, com 612 pontos. Além de Cléber, outros cinco jornalistas escolheram o argentino como favorito ao prêmio.

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O brasileiro também participou das votações para melhor goleiro e melhor treinador da temporada. Suas escolhas foram Unai Simón e Luis de la Fuente, respectivamente. Os dois venceram suas categorias.

Mariana Spinelli acertou vencedora do prêmio feminino

Na categoria feminina, Mariana Spinelli colocou Alexia Putellas no topo de sua votação. A jornalista brasileira também acertou a vencedora: a espanhola recebeu 618 pontos e conquistou o Bola de Ouro de 2026. Patri Guijarro e Ewa Pajor, também do Barcelona, completaram as três primeiras posições da lista da brasileira.

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Veja as 10 escolhidas por Mariana Spinelli

    1.
  1. Alexia Putellas
    2. 2.
  2. Patri Guijarro
    3. 3.
  3. Ewa Pajor
    4. 4.
  4. Melchie Dumornay
    5. 5.
  5. Pernille Harder
    6. 6.
  6. Clàudia Pina
    7. 7.
  7. Khadija Shaw
    8. 8.
  8. Klara Bühl
    9. 9.
  9. Alessia Russo
    10. 10.
  10. Temwa Chaŵinga

A edição marcou a primeira participação de Mariana Spinelli na votação. Nas categorias de melhor treinadora e melhor goleira, ela escolheu Pere Romeu e Cata Coll, ambos do Barcelona. Os dois também conquistaram os respectivos prêmios. A goleira Lorena, da Seleção Brasileira, era uma das opções.

Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká também participaram

Além dos jornalistas, quatro brasileiros que já conquistaram o Bola de Ouro participaram da escolha dos jovens talentos da temporada: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká.

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Diferentemente das categorias principais, a votação do prêmio masculino de jovem talento é realizada por antigos vencedores do Bola de Ouro. Cada um indica três jogadores, que recebem cinco, três e um ponto, de acordo com a ordem de preferência.

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Os quatro brasileiros tiveram Lamine Yamal e Pau Cubarsí, ambos do Barcelona, entre suas escolhas. O jovem atacante espanhol apareceu na primeira posição nas listas de Ronaldo e Kaká, enquanto Rivaldo e Ronaldinho colocaram Cubarsí no topo. Yamal confirmou o favoritismo e conquistou o troféu pelo terceiro ano consecutivo, com 96 pontos.

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Na categoria feminina de jovem talento, a vencedora foi Vicky López, também do Barcelona, que recebeu o prêmio pela segunda temporada seguida.

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