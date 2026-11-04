O Brasil teve representantes na votação do Bola de Ouro 2026. Cléber Machado e Mariana Spinelli participaram da eleição das categorias masculina e feminina, respectivamente, e revelaram escolhas que tiveram diferenças em relação ao resultado final.

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Entre os destaques, o narrador colocou Lionel Messi no primeiro lugar, enquanto a jornalista apostou em Alexia Putellas, vencedora do prêmio feminino.

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Na categoria masculina, Cléber Machado deixou Harry Kane, campeão da edição de 2026, apenas na quarta posição. O primeiro lugar de sua lista ficou com Messi, seguido por Kylian Mbappé e Rodri. O único brasileiro entre os dez escolhidos pelo jornalista foi Vini Jr, na oitava colocação.

Veja os 10 escolhidos por Cléber Machado

1 . Lionel Messi 2 . Kylian Mbappé 3 . Rodri 4 . Harry Kane 5 . Michael Olise 6 . Lamine Yamal 7 . Erling Haaland 8 . Vinícius Júnior 9 . Ousmane Dembélé 10 . Khvicha Kvaratskhelia

Messi terminou a votação geral na quinta posição, com 612 pontos. Além de Cléber, outros cinco jornalistas escolheram o argentino como favorito ao prêmio.

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O brasileiro também participou das votações para melhor goleiro e melhor treinador da temporada. Suas escolhas foram Unai Simón e Luis de la Fuente, respectivamente. Os dois venceram suas categorias.

Mariana Spinelli acertou vencedora do prêmio feminino

Na categoria feminina, Mariana Spinelli colocou Alexia Putellas no topo de sua votação. A jornalista brasileira também acertou a vencedora: a espanhola recebeu 618 pontos e conquistou o Bola de Ouro de 2026. Patri Guijarro e Ewa Pajor, também do Barcelona, completaram as três primeiras posições da lista da brasileira.

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Veja as 10 escolhidas por Mariana Spinelli

1 . Alexia Putellas 2 . Patri Guijarro 3 . Ewa Pajor 4 . Melchie Dumornay 5 . Pernille Harder 6 . Clàudia Pina 7 . Khadija Shaw 8 . Klara Bühl 9 . Alessia Russo 10 . Temwa Chaŵinga

A edição marcou a primeira participação de Mariana Spinelli na votação. Nas categorias de melhor treinadora e melhor goleira, ela escolheu Pere Romeu e Cata Coll, ambos do Barcelona. Os dois também conquistaram os respectivos prêmios. A goleira Lorena, da Seleção Brasileira, era uma das opções.

Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká também participaram

Além dos jornalistas, quatro brasileiros que já conquistaram o Bola de Ouro participaram da escolha dos jovens talentos da temporada: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká.

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Diferentemente das categorias principais, a votação do prêmio masculino de jovem talento é realizada por antigos vencedores do Bola de Ouro. Cada um indica três jogadores, que recebem cinco, três e um ponto, de acordo com a ordem de preferência.

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Os quatro brasileiros tiveram Lamine Yamal e Pau Cubarsí, ambos do Barcelona, entre suas escolhas. O jovem atacante espanhol apareceu na primeira posição nas listas de Ronaldo e Kaká, enquanto Rivaldo e Ronaldinho colocaram Cubarsí no topo. Yamal confirmou o favoritismo e conquistou o troféu pelo terceiro ano consecutivo, com 96 pontos.

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Na categoria feminina de jovem talento, a vencedora foi Vicky López, também do Barcelona, que recebeu o prêmio pela segunda temporada seguida.

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