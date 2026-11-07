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Flamengo vence o Bahia e é o primeiro finalista da Copa do Brasil Feminina

Rubro-Negro supera o Tricolor na partida de volta da semifinal, no Luso-Brasileiro, e aguarda adversário da decisão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 23:49
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Flamengo e Bahia se enfrentando no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil Feminina
Flamengo e Bahia se enfrentando no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil Feminina (Foto: Vinicius Gentil)

O Flamengo está na final da Copa do Brasil Feminina! Na noite deste sábado (7), as Meninas da Gávea venceram o Bahia por 3 a 2, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e garantiram a classificação para a decisão. Núbia, Fernandinha e Fabiola Sandoval marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Cássia e Ellen Santana descontaram para a equipe baiana.

Como o primeiro confronto entre as equipes terminou empatado em 0 a 0, quem vencesse a partida de volta ficaria com a vaga na final. Com o resultado positivo diante da torcida, o Flamengo se tornou o primeiro finalista desta edição do torneio.

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Como foi o jogo?

O Flamengo começou a partida em vantagem. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, a zagueira Núbia aproveitou uma falha da goleira Yanne em uma cobrança de tiro de meta e abriu o placar. Depois do susto inicial, o Bahia cresceu na partida, passou a ocupar mais o campo ofensivo e conseguiu o empate aos 36 minutos, quando Cássia converteu uma cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, o confronto ficou mais movimentado, com as duas equipes buscando o gol da classificação. O Flamengo voltou a ficar à frente no placar com Fernandinha e ampliou com Fabiola Sandoval, aos 38 minutos. A atacante recebeu passe de Letícia na entrada da área, cortou a marcação e finalizou no contrapé de Yanne.

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Cássia comemorando o gol de empate do Bahia, sobre o Flamengo, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil Feminina (Foto: Vinicius Gentil/Bahia)
Cássia comemorando o gol de empate do Bahia, sobre o Flamengo, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil Feminina (Foto: Vinicius Gentil/Bahia)

O Bahia, porém, não desistiu. Aos 42 minutos, Ellen Santana arriscou um chute fraco da entrada da área, mas contou com uma falha da goleira Vivi Holzel, que deixou a bola passar entre as pernas. O gol diminuiu a vantagem rubro-negra para 3 a 2 e deu emoção aos minutos finais da partida.

Quem será o adversário do Flamengo na final?

➡️ Bragantino x Internacional: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Classificado, o Flamengo agora aguarda a definição do outro finalista da Copa do Brasil Feminina. Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam neste domingo (8), às 11h, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da semifinal.

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As Gurias Coloradas chegam com vantagem após vencerem o primeiro duelo por 3 a 1, no Beira-Rio. Com isso, o Bragantino precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória por dois gols leva a disputa para os pênaltis.

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens da Lance!TV. O vencedor do confronto enfrentará o Flamengo na grande decisão.

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Flamengo e Bahia se enfrentando no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil Feminina

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