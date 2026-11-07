Flamengo vence o Bahia e é o primeiro finalista da Copa do Brasil Feminina
Rubro-Negro supera o Tricolor na partida de volta da semifinal, no Luso-Brasileiro, e aguarda adversário da decisão
O Flamengo está na final da Copa do Brasil Feminina! Na noite deste sábado (7), as Meninas da Gávea venceram o Bahia por 3 a 2, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e garantiram a classificação para a decisão. Núbia, Fernandinha e Fabiola Sandoval marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Cássia e Ellen Santana descontaram para a equipe baiana.
Como o primeiro confronto entre as equipes terminou empatado em 0 a 0, quem vencesse a partida de volta ficaria com a vaga na final. Com o resultado positivo diante da torcida, o Flamengo se tornou o primeiro finalista desta edição do torneio.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Como foi o jogo?
O Flamengo começou a partida em vantagem. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, a zagueira Núbia aproveitou uma falha da goleira Yanne em uma cobrança de tiro de meta e abriu o placar. Depois do susto inicial, o Bahia cresceu na partida, passou a ocupar mais o campo ofensivo e conseguiu o empate aos 36 minutos, quando Cássia converteu uma cobrança de pênalti.
Na segunda etapa, o confronto ficou mais movimentado, com as duas equipes buscando o gol da classificação. O Flamengo voltou a ficar à frente no placar com Fernandinha e ampliou com Fabiola Sandoval, aos 38 minutos. A atacante recebeu passe de Letícia na entrada da área, cortou a marcação e finalizou no contrapé de Yanne.
O Bahia, porém, não desistiu. Aos 42 minutos, Ellen Santana arriscou um chute fraco da entrada da área, mas contou com uma falha da goleira Vivi Holzel, que deixou a bola passar entre as pernas. O gol diminuiu a vantagem rubro-negra para 3 a 2 e deu emoção aos minutos finais da partida.
Quem será o adversário do Flamengo na final?
➡️ Bragantino x Internacional: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil Feminina
Classificado, o Flamengo agora aguarda a definição do outro finalista da Copa do Brasil Feminina. Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam neste domingo (8), às 11h, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da semifinal.
As Gurias Coloradas chegam com vantagem após vencerem o primeiro duelo por 3 a 1, no Beira-Rio. Com isso, o Bragantino precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória por dois gols leva a disputa para os pênaltis.
A partida terá transmissão ao vivo e com imagens da Lance!TV. O vencedor do confronto enfrentará o Flamengo na grande decisão.
➡️Copa do Brasil Feminina terá campanha de combate à violência contra a mulher
Futebol Feminino
Flamengo vence o Bahia e é o primeiro finalista da Copa do Brasil FemininaHá 9 minutos
Onde Assistir
Bragantino x Internacional: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil FemininaHá 6 horas
Futebol Feminino
Inter vence o Bragantino, abre vantagem e fica perto da final da Copa do Brasil FemininaHá 3 dias
Futebol Feminino
Vasco contrata Annaysa e inicia reformulação do elenco feminino para a Série A1Há 3 dias
Futebol Feminino
AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à semifinal da Copa do Brasil entre Inter e Bragantino no Lance!TVHá 3 dias
Futebol Internacional
Cléber Machado coloca Messi à frente de Kane no Bola de Ouro 2026; veja votos brasileirosHá 3 dias
Mais LANCE!