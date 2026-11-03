Semifinais da Copa do Brasil Feminina começam nesta terça; Lance!TV transmite Inter x Bragantino
Equipes entram em campo em busca de uma vaga na final, que será disputada nos dias 11 e 15 de novembro
A disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil Feminina começa nesta terça-feira (3), com o confronto entre Bahia e Flamengo, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A outra semifinal terá início na quarta-feira (4), quando Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV. ➡️Inscreva-se e já ative o sininho.
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Os quatro clubes buscam uma vaga na decisão do torneio, que será disputada em dois jogos. Depois dos confrontos de ida, as equipes voltam a campo no fim de semana para definir os finalistas.
Bahia e Flamengo abrem a disputa por uma vaga na final
O primeiro duelo da semifinal será entre Bahia e Flamengo, nesta terça-feira (3), às 19h, na Arena Fonte Nova. A equipe baiana terá o mando de campo no primeiro confronto, enquanto o time carioca decidirá a classificação diante de sua torcida.
O jogo de volta está marcado para sábado (7), às 21h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
O Bahia chega à semifinal depois de eliminar o São Paulo nas quartas de final. Já o Flamengo garantiu a classificação ao vencer o Fluminense por 3 a 1 na partida de volta, revertendo a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo e avançando com 4 a 3 no placar agregado.
Internacional e Bragantino têm transmissão do Lance!TV
A outra semifinal começa na quarta-feira (4), com Internacional e Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Lance!TV transmite a partida ao vivo e com imagens.
O confronto de volta será disputado no domingo (8), às 11h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Assim, o Bragantino terá a oportunidade de decidir a classificação em casa.
Nas quartas de final, o Internacional eliminou o Atlético-MG nos pênaltis, por 4 a 3, depois de dois empates. O Bragantino, por sua vez, avançou diante da Ferroviária. Após vencer a ida por 2 a 0, a equipe paulista perdeu a volta por 3 a 2, mas garantiu a vaga pelo placar agregado de 4 a 3.
Confira a tabela das semifinais da Copa do Brasil Feminina
Jogos de ida
- Terça-feira (3/11): Bahia x Flamengo, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
- Quarta-feira (4/11): Internacional x Red Bull Bragantino, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV.
Jogos de volta
- Sábado (7/11): Flamengo x Bahia, às 21h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
- Domingo (8/11): Red Bull Bragantino x Internacional, às 11h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV.
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