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Inter vence o Bragantino, abre vantagem e fica perto da final da Copa do Brasil Feminina

Gurias Coloradas venceram as Bragantinas por 3 a 1, nesta quarta, no Beira-Rio, em Porto Alegre; Decisão será no domingo (8), em Bragança Paulista

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 21:46
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Rossi (#4) do Internacional celebra com colegas em jogo de futebol feminino.
Foto: Leandro Monks e Marcus Vinicius

Com um pé na final. O Internacional venceu o Bragantino por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e abriu vantagem na semifinal da Copa do Brasil Feminina. Valéria, Lelê, com um belo chute, e Sole Jaimes, artilheira das Gurias Coloradas na temporada, marcaram os gols da equipe gaúcha. Camila Ambrozio descontou para as Bragantinas.

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Com o resultado, o Inter poderá até perder por um gol de diferença no confronto de volta para garantir a classificação à decisão. A partida será disputada no próximo domingo (9), às 11h, em Bragança Paulista.

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O Bragantino tentou reagir em diferentes momentos da partida. Nos acréscimos do primeiro tempo, as Bragantinas quase marcaram um gol olímpico. Já na etapa final, Miriã teve a oportunidade de diminuir a desvantagem em uma cobrança de pênalti, mas desperdiçou a chance. Camila Ambrozio ainda balançou as redes nos minutos finais, porém o gol não foi suficiente para mudar o resultado. O Inter, por sua vez, aproveitou melhor as oportunidades e construiu uma vantagem importante diante da torcida.

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Internacional celebra na semifinal, jogadores vermelhos comemorando em estádio com arquibancadas vermelhas.

O duelo decisivo terá transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV, no domingo, em Bragança Paulista. Na outra semifinal, Flamengo e Bahia empataram em 0 a 0 no primeiro confronto. As equipes voltam a se enfrentar no sábado, às 21h30, no Rio de Janeiro.

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Os dois finalistas conhecerão o mando de campo após sorteio da CBF, marcado para esta segunda-feira. As partidas que definirão o campeão estão previstas para os dias 11 e 15 de novembro. O torneio terá um vencedor inédito nesta edição, que marca o retorno da Copa do Brasil Feminina após a interrupção da competição.

Ficha Técnica

📆 Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
⚽ Gols: Valéria Cantuário (13'/1T); Lelê (30'/1T); Sole Jaimes (6'/2T); Camila Ambrozio (47'/2T)
❌ Pênalti perdido: Miriã (14'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Débora (17'/1T), Bia Martins (20'/2T), Paola Pereira (21'/2T) e Camila Ambrozio (45'/2T).

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