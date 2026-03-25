Seleção Feminina quer jogar no Maracanã antes da Copa do Mundo de 2027

O Maracanã, palco da final da Copa do Mundo de 2027, está na mira da Seleção Brasileira Feminina antes mesmo do Mundial. O técnico Arthur Elias não escondeu o desejo de atuar no estádio o que, segundo ele, contribuiria com a preparação do Brasil para o torneio do ano que vem.

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— Jogar aqui no Rio de Janeiro é um objetivo que eu tenho, já deixei claro, a ideia é jogar no Maracanã antes da Copa do Mundo, se for possível. Eu entendo que isso vai ser importante para nossa preparação para a Copa, são várias coisas que preparam uma equipe — disse Arthur.

A Seleção Feminina não atua no Maracanã há dez anos, sendo a última vez nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Na ocasião, enfrentou a Suécia pelas semifinais e, após o empate sem gols, acabou caindo nos pênaltis.

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Atuar mais no Brasil faz parte do planejamento da coordenação de seleções femininas, comandada por Cris Gambaré. A Seleção, inclusive, jogará a Fifa Series em Cuiabá (MT), no mês de abril.

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— Eu não acho (que a Fifa Series) terá tanta ligação com a Copa, são eventos bastante diferentes. Mas não deixamos de deixar, pelo menos na cidade de Cuiabá, algum legado, ou no estado, isso vai ser importante. A gente foi à Bahia, fomos ao Espírito Santo... Nesse tempo que estou aqui, a decisão sempre foi jogar ao máximo possível no Brasil e alternar estádios. A gente quer preparar as jogadoras até lá. Ainda é uma convocação que a gente pretende ter bastante avaliação, para tomar decisões na frente, mas espero que seja a melhor atmosfera possível para que as atletas se sintam acolhidas e impulsionadas pela torcida em Cuiabá — continuou Elias.

A agenda da Seleção Feminina prevê cincos Datas Fifa, tendo sido a primeira realizada entre fevereiro e março, a segunda neste mês de abril. Logo, restam: junho, outubro e novembro a dezembro. Em junho, inclusive, o Brasil enfrenta os Estados Unidos no país, e ainda não definiu o local da partida.

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