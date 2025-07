Semifinais da Eurocopa Feminina: onde assistir aos jogos

Inglaterra, Itália, Alemanha e Espanha estão classificadas para as semifinais da Eurocopa Feminina 2025. Os duelos valendo as duas vagas na decisão serão entre terça (22) e quarta-feira (23).

continua após a publicidade

Na terça-feira (22), às 16h, Inglaterra e Itália se enfrentam em jogo único no Estádio de Genebra, em Lancy, na Suíça. No dia seguinte, será a vez de Espanha e Alemanha jogarem, no Estádio Letzigrund, em Zurique, também às 16h.

➡️ Após pressão, Conmebol permite aquecimento no gramado na Copa América Feminina

Onde assistir às semifinais da Eurocopa Feminina

Terça, 22 de julho - Inglaterra x Itália - 16h (horário de Brasília) - Onde assistir: Cazé TV (YouTube)

Quarta, 23 - Espanha x Alemanha - 16h (horário de Brasília) - Onde assistir: Cazé TV (YouTube)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

Como as seleções se classificaram

Com dois gols de Girelli, a Itália venceu a Noruega por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (16) e está classificada para a semifinal da Eurocopa Feminina.

continua após a publicidade

Já a Inglaterra superou a Suécia nas penalidades após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, nesta quinta-feira (17), no Estádio Letzigrund, e garantiu vaga na semifinal da Eurocopa Feminina. Os gols suecos foram marcados por Asllani e Blackstenius, e Lucy Bronze e Agyemang deixaram tudo igual para as inglesas.

A Espanha eliminou a Suíça vencendo por 2 a 0 na sexta-feira (18), no St. Jakob-Park, pelas quartas de final. Os gols foram marcados por Athenea del Castillo e Clàudia Pina.

continua após a publicidade

Neste sábado (19), em um jogo muito faltoso, a Alemanha venceu a França nos pênaltis e avançou à semifinal da Eurocopa Feminina. O jogo foi realizado no St. Jakob-Park, na Basileia, pelas quartas de final da competição, e terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar. Os gols da partida foram marcados por Geyoro, para a França, e Nüsken, para a Alemanha.

A final será no próximo domingo (27), no Estádio St Jakob Park, na Basiléia, Suíça.