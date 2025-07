Espanha vence Suíça e avança na Eurocopa Feminina

A Espanha venceu a Suíça por 2 a 0 nesta sexta-feira (18), no St. Jakob-Park, pelas quartas de final da Eurocopa Feminina. Os gols foram marcados por Athenea del Castillo e Clàudia Pina.

continua após a publicidade

Apesar da superioridade na partida, as espanholas sofreram com a falta de efetividade e só conseguiram abrir o placar na segunda etapa. Nos acréscimos, a defensora Maritz foi expulsa e a Suíça de Pia Sundhage se despediu deste edição da Eurocopa Feminina.

Neste duelo, a melhor em campo foi Aitana Bonmatí, atual número um do mundo. Já a artilheira da competição, Esther González, com quatro gols, passou em branco no jogo.

continua após a publicidade

Na semifinal, o adversário da Espanha será a França ou a Alemanha, que definem a última vaga na semifinal neste sábado (19), às 16h (horário de Brasília). Inglaterra e Itália fazem a outra semifinal.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Campanha da Espanha

A Espanha fez uma grande fase de grupos, com 100% de aproveitamento nos três jogos. Foram 14 gols sofridos e três marcados. Nas quartas, venceu a Suíça por 2 a 0.

➡️ Itália bate Noruega e garante classificação à semifinal da Eurocopa Feminina

Espanha vence Suíça por 2 a 0 na Eurocopa Feminina, gols de Athenea del Castillo e Clàudia Pina. (Foto: UEFA/Divulgação)

Próximo jogo pela Eurocopa Feminina

Sábado, 19/7 - França x Alemanha, às 16h (horário de Brasília) - CazéTV

Cruzamentos na Eurocopa Feminina

As semifinais da Eurocopa Feminina estão marcadas para os dias 22 e 23 de julho, enquanto a grande final será disputada no dia 27.

➡️Nos pênaltis, Inglaterra elimina Suécia e se classifica para semifinal da Eurocopa Feminina

Na fase final, os confrontos das quartas de final definem o seguinte chaveamento: