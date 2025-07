Em um jogo muito faltoso, a Alemanha venceu a França nos pênaltis e avançou à semifinal da Eurocopa Feminina. O jogo foi realizado neste sábado (19), no St. Jakob-Park, na Basileia, pelas quartas de final da competição, e terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar. Os gols da partida foram marcados por Geyoro, para a França, e Nüsken, para a Alemanha.

A Alemanha teve uma jogadora expulsa (Hendrich) aos 11 minutos do primeiro tempo, e jogou mais de 90 minutos com uma a menos. Nos pênaltis, a Alemanha venceu por 6 a 5. Com a vitória, a Alemanha encara a Inglaterra na semifinal da competição.

Como foi o jogo entre França e Alemanha?

Primeiro tempo

O jogo começou muito físico, com a seleção alemã fazendo consecutivas faltas na França. Aos 11', Hendrich puxou o cabelo de Mbock. A árbitra foi chamada ao VAR, deu o pênalti para a França e expulsou a jogadora alemã. Geyoro foi para a bola e não desperdiçou: bateu quase no meio do gol e abriu o placar para a França.

Aoa 25', contudo, a Alemanha empatou com Nüsken. Após escanteio cobrado pelo lado direito de ataque, a camisa 9 escorou de cabeça no primeiro pau e encobriu Peyraud-Magnin. Com uma a mais, a França circulou a bola até achar um golaço de Cascarino de letra, mas a atacante estava impedida e o gol foi anulado. As francesas rodaram a bola no resto do primeiro tempo, mas sem levar muito perigo, enfrentando uma Alemanha que soube se defender com uma a menos.

Kathrin Hendrich recebe cartão vermelho em França x Alemanha (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Segundo tempo

A segunda etapa começou com a mesma tônica do fim da primeira: posse de bola para a França, que buscava encontrar espaços no campo de ataque. Aos 10', a França saiu em contra-ataque bem armado com Cascarino, que avançou coma bola da intermediária até a entrada da área e finalizou com perigo, exigindo boa defesa de Berger.

A goleira alemã, contudo não conseguiu evitar o ataque na sequência. No escanteio aos 13', Katoto apareceu na área e cabeceou. No rebote de Berger, Geyoro apareceu para mandar a bola para o fundo das redes, mas o gol foi anulado após revisão no VAR por impedimento. A França continuou pressionando a Alemanha, que buscava uma bola.

E essa bola foi encontrada aos 22'. Brand recebeu em profundidade, protegeu bem a bola e caiu dentro da área. A árbitra não hesitou e assinalou a penalidade. A camisa 9 Nüsken foi para a bola aos 24' e perdeu, com boa defesa no lado direito de Peyraud-Magnin. Com algumas alterações, a França se lançou ao ataque nos minutos finais, mas não conseguiu furar o bloqueio das alemãs.

Baltimore e Kett disputam a bola em França x Alemanha pela Eurocopa Feminina (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Prorrogação

Com as equipes cansadas, a prorrogação foi o reflexo do tempo regulamentar, com domínio da França na posse de bola. Aos 12' do primeiro tempo, a zagueira Minge cabeceou para trás após escanteio e quase fez um gol contra bizarro, mas Berger fez um milagre e salvou a Alemanha.

No último minuto da prorrogação, Malard acertou um chutaço que carimbou o travessão, que evitou o gol da vitória da França.

Penalidades

A primeira cobrança foi de Minge, para a Alemanha, que deslocou a goleira francesa e abriu o placar para a Alemanha. Já a França perdeu a primeira com Majri. Na segunda, Dallmann acertou o ângulo e ampliou para a Alemanha. Karchaoui diminuiu para as francesas deslocando a goleira. Abrindo a terceira cobrança, Knaak não desperdiçou para as alemãs, nem Malard para a França. Na quarta batida, Däbritz chutou no travessão e perdeu a primeira. Baltimore foi para a cobrança e empatou tudo. Na quinta, a goleira Berger bateu bem e não desperdiçou. Já François também converteu e mandou a disputa para as alternadas.

Na primeira cobrança das alternadas, Bühl bateu bem demais e fez para a Alemanha. Para a França, N'Dongala foi para a bola e empatou. Na sétima batida, Nüsken - que havia perdido no tempo regulamentar - deslocou Peyraud-Magnin e fez. Pelas francesas, Sombath perdeu e deu números finais à partida - Alemanha classificada.

O que vem por aí?

Com a classificação, a Alemanha avança à semifinal da Eurocopa Feminina e enfrenta a Espanha, que venceu a Suíça nesta sexta-feira (18). A partida será realizada na próxima quarta-feira (23), às 16h (de Brasília). Inglaterra e Itália fazem a outra semifinal.

✅ FICHA TÉCNICA

França 1 x 1 Alemanha

Quartas de final - Eurocopa Feminina

📆 Data e horário: Sábado, 19 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: St. Jakob-Park, na Basileia, na Suíça

🥅 Gols: Geyoro (FRA - 13' 1ºT), Nüsken (ALE, 25' 1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Diani (FRA), Jule Brand (ALE), Nüsken (ALE), Kett (ALE), Lakrar (FRA)

🟥 Cartões vermelhos: Hendrich (ALE)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴🔵França (Técnico: Laurent Bonadéi)

Peyraud-Magnin; Élisa de Almeida (N'Dongala), Lakrar, Mbock (Sombath), Bacha; Karchaoui, Jean-François, Geyoro (Majri); Cascarino (Malard), Diani (Baltimore), Katoto (Mateo).

⚪Alemanha (Técnica: Christian Wuck)

Ann-Katrin Berger; Sarai Linder (Sophia Kleinherne), Kathrin Hendrich, Janina Minge, Rebecca Knaak, Kett (Cerci); Elisa Senss (Däbritz), Sjoeke Nüsken, Jule Brand (Dallmann), Klara Bühl; Hoffmann (Schüller).

