Seleção feminina sub-20 vence México em amistoso
Camilla Orlando estreou com vitória no comando da Seleção
A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 venceu o México por 3 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.
Os gols saíram no segundo tempo, mostrando a eficiência brasileira na etapa final. Dudinha abriu o placar, Clarinha ampliou e Carioca fechou o marcador. O jogo foi equilibrado, mas o Brasil conseguiu ser mais eficaz e ficou com a vitória.
Em entrevista pós-jogo, Camilla Orlando analisou o desempenho de suas comandadas na partida.
— Elas conseguiram colocar eficiência, obviamente estavam nervosas, porque era estreia de boa parte delas e nossa estreia também na Seleção. Mas a gente conseguiu ser eficiente no segundo tempo — disse a treinadora.
Os confrontos contra o México continuam nos próximos dias, dando sequência à preparação da Seleção Brasileira Feminina Sub-20. O segundo amistoso será no domingo (26), às 17h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, enquanto a equipe encerra a série de jogos com um jogo-treino na quarta-feira (29), às 10h30, no CT do Vila Nova.
Convocadas da Seleção Brasileira Sub-20 para os amistosos contra o México
Goleiras
- Elu (São Paulo)
- Faichel (Ferroviária)
- Sarah (Botafogo)
Zagueiras
- Ana Bia (São Paulo)
- Bia Martins (Internacional)
- Milenna (Internacional)
- Sofia (Flamengo)
- Thay (Botafogo)
Laterais
- Ana Vidal (Grêmio)
- Isabela (Flamengo)
- Rafa Rocha (Corinthians)
- Samara (Santos)
Meias
- Adrielly (Fluminense)
- Clarinha (Benfica-POR)
- Erika (Fortaleza)
- Gabi Tomé (Corinthians)
- Julia (Grêmio)
- Nayara (Botafogo)
- Vitorinha (São Paulo)
Atacantes
- Aninha (Internacional)
- Carioca (Fluminense)
- Cury (Santos)
- Dudinha (Ferroviária)
- Gisele (Grêmio)
- Kaline (Sport)
- Thayná (Fortaleza)
