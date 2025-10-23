menu hamburguer
Futebol Feminino

Seleção feminina sub-20 vence México em amistoso

Camilla Orlando estreou com vitória no comando da Seleção

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
20:05
Atualizado há 3 minutos
Brasil vence México em amistoso em Goiânia. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Brasil vence México em amistoso em Goiânia. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 venceu o México por 3 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Os gols saíram no segundo tempo, mostrando a eficiência brasileira na etapa final. Dudinha abriu o placar, Clarinha ampliou e Carioca fechou o marcador. O jogo foi equilibrado, mas o Brasil conseguiu ser mais eficaz e ficou com a vitória.

Em entrevista pós-jogo, Camilla Orlando analisou o desempenho de suas comandadas na partida.

— Elas conseguiram colocar eficiência, obviamente estavam nervosas, porque era estreia de boa parte delas e nossa estreia também na Seleção. Mas a gente conseguiu ser eficiente no segundo tempo — disse a treinadora.

Os confrontos contra o México continuam nos próximos dias, dando sequência à preparação da Seleção Brasileira Feminina Sub-20. O segundo amistoso será no domingo (26), às 17h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, enquanto a equipe encerra a série de jogos com um jogo-treino na quarta-feira (29), às 10h30, no CT do Vila Nova.

➡️ Semifinais da Nations League Feminina: duelos, datas e onde assistir

Dudinha comemora gol pela Seleção feminina sub-20. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Dudinha comemora gol pela Seleção feminina sub-20. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Convocadas da Seleção Brasileira Sub-20 para os amistosos contra o México

Goleiras

  • Elu (São Paulo)
  • Faichel (Ferroviária)
  • Sarah (Botafogo)

Zagueiras

  • Ana Bia (São Paulo)
  • Bia Martins (Internacional)
  • Milenna (Internacional)
  • Sofia (Flamengo)
  • Thay (Botafogo)

Laterais

  • Ana Vidal (Grêmio)
  • Isabela (Flamengo)
  • Rafa Rocha (Corinthians)
  • Samara (Santos)

Meias

  • Adrielly (Fluminense)
  • Clarinha (Benfica-POR)
  • Erika (Fortaleza)
  • Gabi Tomé (Corinthians)
  • Julia (Grêmio)
  • Nayara (Botafogo)
  • Vitorinha (São Paulo)

Atacantes

  • Aninha (Internacional)
  • Carioca (Fluminense)
  • Cury (Santos)
  • Dudinha (Ferroviária)
  • Gisele (Grêmio)
  • Kaline (Sport)
  • Thayná (Fortaleza)

