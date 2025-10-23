menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Semifinais da Nations League Feminina: duelos, datas e onde assistir

Espanha, Suécia, Alemanha e França entram em campo por vagas na decisão

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
13:30
Espanha vence Bélgica na Eurocopa Feminina. (Foto: seleção espanhola feminina/Divulgação)
imagem cameraEspanha vence Bélgica na Eurocopa Feminina. (Foto: seleção espanhola feminina/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

As semifinais da Nations League Feminina começam nesta sexta-feira (24) com os jogos de ida, marcando a reta final da segunda edição da competição. A atual campeã é a Espanha, que levantou a taça em 2024 ao vencer a França por 2 a 0, e busca o bicampeonato.

continua após a publicidade

Relacionadas

O torneio reúne as principais seleções da Europa e serve também como critério para a classificação às próximas Eurocopas e Copa do Mundo Feminina, além de influenciar as vagas nos Jogos Olímpicos de 2028.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

espanha feminino
Reprodução/ Instagram

Nations League Feminina: onde assistir e jogos

No Brasil, a competição é transmitida ao vivo pela ESPN4 e Disney+. O primeiro confronto será entre Alemanha e França, às 12h45 (horário de Brasília), na Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf, Alemanha.

continua após a publicidade

Na sequência, às 15h, a Espanha encara a Suécia no estádio La Rosaleda, em Málaga, Espanha. A partida coloca frente a frente a atual campeã contra uma das seleções mais consistentes do continente, em um duelo que pode definir favoritismo para a final da competição.

Baltimore e Kett disputam a bola em França x Alemanha pela Eurocopa Feminina (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Baltimore e Kett disputam a bola em França x Alemanha pela Eurocopa Feminina (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Os jogos de volta das semifinais estão marcados para terça-feira, dia 28 de outubro, quando França e Alemanha se reencontram e Suécia e Espanha decidem suas vagas. Confira agenda:

continua após a publicidade
  • Alemanha x França — sexta-feira, 24/10, 12h45, Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf
  • Espanha x Suécia — sexta-feira, 24/10, 15h, La Rosaleda, Málaga
  • França x Alemanha — terça-feira, 28/10, horário a confirmar
  • Suécia x Espanha — terça-feira, 28/10, horário a confirmar

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nuesken comemora gol de empate da Alemanha contra a França pela Eurocopa Feminina (Foto: COFFRINI / AFP)
Nuesken comemora gol de empate da Alemanha contra a França pela Eurocopa Feminina (Foto: COFFRINI / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias