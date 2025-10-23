Semifinais da Nations League Feminina: duelos, datas e onde assistir
As semifinais da Nations League Feminina começam nesta sexta-feira (24) com os jogos de ida, marcando a reta final da segunda edição da competição. A atual campeã é a Espanha, que levantou a taça em 2024 ao vencer a França por 2 a 0, e busca o bicampeonato.
O torneio reúne as principais seleções da Europa e serve também como critério para a classificação às próximas Eurocopas e Copa do Mundo Feminina, além de influenciar as vagas nos Jogos Olímpicos de 2028.
Nations League Feminina: onde assistir e jogos
No Brasil, a competição é transmitida ao vivo pela ESPN4 e Disney+. O primeiro confronto será entre Alemanha e França, às 12h45 (horário de Brasília), na Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf, Alemanha.
Na sequência, às 15h, a Espanha encara a Suécia no estádio La Rosaleda, em Málaga, Espanha. A partida coloca frente a frente a atual campeã contra uma das seleções mais consistentes do continente, em um duelo que pode definir favoritismo para a final da competição.
Os jogos de volta das semifinais estão marcados para terça-feira, dia 28 de outubro, quando França e Alemanha se reencontram e Suécia e Espanha decidem suas vagas. Confira agenda:
- Alemanha x França — sexta-feira, 24/10, 12h45, Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf
- Espanha x Suécia — sexta-feira, 24/10, 15h, La Rosaleda, Málaga
- França x Alemanha — terça-feira, 28/10, horário a confirmar
- Suécia x Espanha — terça-feira, 28/10, horário a confirmar
