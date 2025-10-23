Seleção feminina sub-20 encara México em Goiânia na estreia de Camilla Orlando
Brasil se prepara para a disputa do Sul-Americano da categoria em 2026
A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 entra em campo contra o México nesta quinta-feira (23), às 18h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com transmissão ao vivo da CBF TV no YouTube. O duelo marca a estreia de Camilla Orlando no comando da Amarelinha. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada.
— Enfrentar o México será uma boa experiência internacional. É uma equipe que disputou a final da Concacaf e servirá para entendermos onde estamos neste momento da preparação — avaliou a treinadora, em entrevista ao site da CBF.
Preparação do Brasil para amistosos
O grupo realizou atividades no CT do Vila Nova entre segunda (20) e terça (21), e finalizou a preparação na quarta (22) com reconhecimento do gramado do estádio.
Os amistosos contra o México seguem nos próximos dias: domingo (26), às 17h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, e quarta-feira (29), às 10h30, em jogo-treino no CT do Vila Nova.
A ideia da comissão técnica é observar as 26 jogadoras convocadas e iniciar a formação da base que buscará o título continental no início do próximo ano.
Convocadas da Seleção Brasileira Sub-20 para os amistosos contra o México
Goleiras
- Elu (São Paulo)
- Faichel (Ferroviária)
- Sarah (Botafogo)
Zagueiras
- Ana Bia (São Paulo)
- Bia Martins (Internacional)
- Milenna (Internacional)
- Sofia (Flamengo)
- Thay (Botafogo)
Laterais
- Ana Vidal (Grêmio)
- Isabela (Flamengo)
- Rafa Rocha (Corinthians)
- Samara (Santos)
Meias
- Adrielly (Fluminense)
- Clarinha (Benfica-POR)
- Erika (Fortaleza)
- Gabi Tomé (Corinthians)
- Julia (Grêmio)
- Nayara (Botafogo)
- Vitorinha (São Paulo)
Atacantes
- Aninha (Internacional)
- Carioca (Fluminense)
- Cury (Santos)
- Dudinha (Ferroviária)
- Gisele (Grêmio)
- Kaline (Sport)
- Thayná (Fortaleza)
