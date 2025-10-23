menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Seleção feminina sub-20 encara México em Goiânia na estreia de Camilla Orlando

Brasil se prepara para a disputa do Sul-Americano da categoria em 2026

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
12:10
Seleção Feminina Sub-20 enfrenta México nesta quinta, no Estádio Onésio. Brasileiro Alvarenga (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
imagem cameraSeleção Feminina Sub-20 enfrenta México nesta quinta, no Estádio Onésio. Brasileiro Alvarenga (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 entra em campo contra o México nesta quinta-feira (23), às 18h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com transmissão ao vivo da CBF TV no YouTube. O duelo marca a estreia de Camilla Orlando no comando da Amarelinha. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Enfrentar o México será uma boa experiência internacional. É uma equipe que disputou a final da Concacaf e servirá para entendermos onde estamos neste momento da preparação — avaliou a treinadora, em entrevista ao site da CBF.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Preparação do Brasil para amistosos

O grupo realizou atividades no CT do Vila Nova entre segunda (20) e terça (21), e finalizou a preparação na quarta (22) com reconhecimento do gramado do estádio.

continua após a publicidade

Os amistosos contra o México seguem nos próximos dias: domingo (26), às 17h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, e quarta-feira (29), às 10h30, em jogo-treino no CT do Vila Nova.

A ideia da comissão técnica é observar as 26 jogadoras convocadas e iniciar a formação da base que buscará o título continental no início do próximo ano.

continua após a publicidade

➡️ Olho nela, Arthur: fora do eixo, goleira do Bahia brilha e mostra nível de Seleção

Seleção feminina sub-20 fará amistosos em Goiânia. (Foto: CBF/Divulgação)
Seleção feminina sub-20 fará amistosos em Goiânia. (Foto: CBF/Divulgação)

Convocadas da Seleção Brasileira Sub-20 para os amistosos contra o México

Goleiras

  • Elu (São Paulo)
  • Faichel (Ferroviária)
  • Sarah (Botafogo)

Zagueiras

  • Ana Bia (São Paulo)
  • Bia Martins (Internacional)
  • Milenna (Internacional)
  • Sofia (Flamengo)
  • Thay (Botafogo)

Laterais

  • Ana Vidal (Grêmio)
  • Isabela (Flamengo)
  • Rafa Rocha (Corinthians)
  • Samara (Santos)

Meias

  • Adrielly (Fluminense)
  • Clarinha (Benfica-POR)
  • Erika (Fortaleza)
  • Gabi Tomé (Corinthians)
  • Julia (Grêmio)
  • Nayara (Botafogo)
  • Vitorinha (São Paulo)

Atacantes

  • Aninha (Internacional)
  • Carioca (Fluminense)
  • Cury (Santos)
  • Dudinha (Ferroviária)
  • Gisele (Grêmio)
  • Kaline (Sport)
  • Thayná (Fortaleza)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias