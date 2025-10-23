A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 entra em campo contra o México nesta quinta-feira (23), às 18h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com transmissão ao vivo da CBF TV no YouTube. O duelo marca a estreia de Camilla Orlando no comando da Amarelinha. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada.

— Enfrentar o México será uma boa experiência internacional. É uma equipe que disputou a final da Concacaf e servirá para entendermos onde estamos neste momento da preparação — avaliou a treinadora, em entrevista ao site da CBF.

Preparação do Brasil para amistosos

O grupo realizou atividades no CT do Vila Nova entre segunda (20) e terça (21), e finalizou a preparação na quarta (22) com reconhecimento do gramado do estádio.

Os amistosos contra o México seguem nos próximos dias: domingo (26), às 17h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, e quarta-feira (29), às 10h30, em jogo-treino no CT do Vila Nova.

A ideia da comissão técnica é observar as 26 jogadoras convocadas e iniciar a formação da base que buscará o título continental no início do próximo ano.

Seleção feminina sub-20 fará amistosos em Goiânia. (Foto: CBF/Divulgação)

Convocadas da Seleção Brasileira Sub-20 para os amistosos contra o México

Goleiras

Elu (São Paulo)

Faichel (Ferroviária)

Sarah (Botafogo)

Zagueiras

Ana Bia (São Paulo)

Bia Martins (Internacional)

Milenna (Internacional)

Sofia (Flamengo)

Thay (Botafogo)

Laterais

Ana Vidal (Grêmio)

Isabela (Flamengo)

Rafa Rocha (Corinthians)

Samara (Santos)

Meias

Adrielly (Fluminense)

Clarinha (Benfica-POR)

Erika (Fortaleza)

Gabi Tomé (Corinthians)

Julia (Grêmio)

Nayara (Botafogo)

Vitorinha (São Paulo)

Atacantes