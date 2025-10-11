Fortaleza vence Sport e conquista primeira edição da Copa Maria Bonita
Tainá marcou o gol do título das cearenses
O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 na tarde deste sábado (11) e conquistou o título da Copa Maria Bonita Betnacional. A final foi disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e coroou a campanha invicta do Tricolor do Pici.
Em um duelo equilibrado e com boas chances para os dois lados, o Fortaleza mostrou mais eficiência no momento decisivo. Aos 39 minutos do segundo tempo, Tainá aproveitou uma dividida com a goleira do Sport e mandou para o fundo das redes, garantindo a vitória e o troféu para a equipe cearense.
Em 2026, o Fortaleza fará sua estreia na primeira divisão do futebol feminino, disputando o Brasileirão A1 pela primeira vez na história do clube. Ainda nesta temporada, o time segue em ação no Campeonato Cearense Feminino.
Fortaleza é campeão da Copa Maria Bonita
O Fortaleza coroou uma campanha impecável e conquistou o título da Copa Maria Bonita ao vencer o Sport por 1 a 0. A equipe comandada por Erandir Feitosa confirmou o favoritismo e levantou a taça de forma invicta, com atuações seguras do início ao fim do torneio.
Na fase de grupos, o Tricolor do Pici dominou o Grupo C, goleando o Sampaio Corrêa por 3 a 0 na estreia e o Confiança por 5 a 1 na rodada seguinte — foram oito gols marcados e apenas um sofrido na primeira fase. Na semifinal, o Leão enfrentou o Bahia e garantiu a classificação com vitória por 1 a 0, em um duelo equilibrado.
Na grande decisão, o Fortaleza venceu por placar magro novamente. A jovem Tainá, recém-convocada para a Seleção Brasileira Sub-20, marcou o único gol da partida.
