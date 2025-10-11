menu hamburguer
Futebol Feminino

Fortaleza vence Sport e conquista primeira edição da Copa Maria Bonita

Tainá marcou o gol do título das cearenses

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/10/2025
18:29
Tainá fez o gol do título do Fortaleza na Copa Maria Bonita. (Foto: Paulo Matheus / Fortaleza EC)
Tainá fez o gol do título do Fortaleza na Copa Maria Bonita. (Foto: Paulo Matheus / Fortaleza EC)
O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 na tarde deste sábado (11) e conquistou o título da Copa Maria Bonita Betnacional. A final foi disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e coroou a campanha invicta do Tricolor do Pici.

Em um duelo equilibrado e com boas chances para os dois lados, o Fortaleza mostrou mais eficiência no momento decisivo. Aos 39 minutos do segundo tempo, Tainá aproveitou uma dividida com a goleira do Sport e mandou para o fundo das redes, garantindo a vitória e o troféu para a equipe cearense.

Em 2026, o Fortaleza fará sua estreia na primeira divisão do futebol feminino, disputando o Brasileirão A1 pela primeira vez na história do clube. Ainda nesta temporada, o time segue em ação no Campeonato Cearense Feminino.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Fortaleza é campeão da Copa Maria Bonita

O Fortaleza coroou uma campanha impecável e conquistou o título da Copa Maria Bonita ao vencer o Sport por 1 a 0. A equipe comandada por Erandir Feitosa confirmou o favoritismo e levantou a taça de forma invicta, com atuações seguras do início ao fim do torneio.

Na fase de grupos, o Tricolor do Pici dominou o Grupo C, goleando o Sampaio Corrêa por 3 a 0 na estreia e o Confiança por 5 a 1 na rodada seguinte — foram oito gols marcados e apenas um sofrido na primeira fase. Na semifinal, o Leão enfrentou o Bahia e garantiu a classificação com vitória por 1 a 0, em um duelo equilibrado.

Na grande decisão, o Fortaleza venceu por placar magro novamente. A jovem Tainá, recém-convocada para a Seleção Brasileira Sub-20, marcou o único gol da partida.

Sport e Fortaleza duelam pela final da Copa Maria Bonita. (Foto: Paulo Matheus / Fortaleza EC)
Sport e Fortaleza duelam pela final da Copa Maria Bonita. (Foto: Paulo Matheus / Fortaleza EC)

