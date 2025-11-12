Com show de Vitorinha, São Paulo vence Ferroviária e conquista o Paulistão Feminino sub-20
Tricolor Paulista é bicampeão
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo é campeão paulista feminino sub-20. Em uma final eletrizante disputada na tarde desta quarta-feira (12), no Estádio Municipal Dr. Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, as Soberanas superaram as Guerreiras Grenás nos pênaltis e levantaram o troféu do Paulistão Feminino Sub-20 de 2025.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da 13ª rodada
Futebol Feminino12/11/2025
- Futebol Feminino
Corinthians segue líder e São Paulo entra no G-4; veja classificação do Paulistão Feminino
Futebol Feminino11/11/2025
- Futebol Feminino
Com destaque para goleiras, Palmeiras e Corinthians empatam no Paulistão Feminino
Futebol Feminino10/11/2025
Vitorinha foi o destaque do Tricolor com dois gols, enquanto as Guerreiras Grenás balançaram as redes com Lívia e Pietra. Nas penalidades, o São Paulo levou a melhor.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Como foi a final do Paulistão Feminino sub-20
Logo no primeiro lance do jogo, a Ferroviária mostrou que não estava para brincadeira. Com apenas 30 segundos, Lívia, camisa 9, aproveitou vacilo da defesa são-paulina e finalizou com categoria dentro da área, abrindo o placar de forma relâmpago.
O São Paulo, comandado por Cinthya Soares, não se abateu e buscou o empate ainda no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Vitorinha cobrou falta com precisão e deixou tudo igual. Quando o jogo parecia controlado, a Ferroviária voltou a ficar na frente.
➡️ Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da 13ª rodada
Já nos acréscimos, Pietra puxou contra-ataque em velocidade e bateu firme para marcar o segundo gol das Guerreiras Grenás, levando a vantagem para o intervalo.
Na segunda etapa, o São Paulo voltou pressionando e conseguiu empatar novamente. Aos 18 minutos, Vitorinha, mais uma vez decisiva, driblou a goleira e mandou para o fundo da rede, deixando o duelo em 2 a 2. E ficou com o título nos pênaltis, conquistando o bicampeonato.
⚽ TIMES TITULARES
FERROVIÁRIA: Isadora Faichel; Bibi, Ana Elisa, Kédima e Sarah Emilly; Camilynha, Fernanda e Robertinha; Pyetra, Lívia e Joicy.
SÃO PAULO: Elu; Helô, Ana Bia e Julia Pereira; Luiza Calazans, Nicole, Laura Larêdo e Fran; Vitorinha, Duda Calazans e Vitorinha.
- Matéria
- Mais Notícias