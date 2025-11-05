Nesta quarta-feira (5), Santos e São Paulo se enfrentam no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista Feminino Sub-20, às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O Tricolor busca o bicampeonato consecutivo, enquanto as Sereias da Vila tentam conquistar o título inédito da categoria. O jogo será transmitido ao vivo no canal do Paulistão no YouTube.

continua após a publicidade

Uma das líderes do elenco são-paulino, a zagueira Gi Mazzotti destacou a preparação física e mental da equipe para o clássico decisivo diante do rival, que terminou a primeira fase na liderança.

— Aumentamos nosso preparo físico pois sabemos dos desafios do jogo e iremos correr o dobro para chegar inteiras em todos os duelos. Já mentalmente estamos focadas em acreditar, correr até o final e jogar realmente como uma equipe — disse a defensora.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A atleta ressaltou o peso do momento e a entrega necessária em uma semifinal.

— Ser uma semifinal muda a forma de encarar, é tudo ou nada. Não existe entregar menos do que 100%, porque senão já era o campeonato pra gente. Nosso único foco é a vitória — completou.

Revelada pelo próprio Santos, Gi Mazzotti encara o confronto com um sentimento especial. Apesar da ligação com o rival, ela garante estar totalmente focada em ajudar o São Paulo a chegar à decisão.

continua após a publicidade

— Clássicos por si só já nos despertam uma motivação extra, ninguém quer perder, queremos ser as melhores de São Paulo. E pra mim, que fui formada no Santos, é uma alegria poder jogar contra esse clube que respeito muito. Já sobre a pressão, tento não dar holofotes e foco em fazer o meu melhor pela equipe — finalizou.

Após o duelo desta quarta, São Paulo e Santos voltam a se enfrentar na próxima semana, em jogo que definirá quem avança para a grande final do estadual. Além do Paulistão, o Tricolor também tem pela frente a disputa da Copinha no fim de novembro.

➡️ Lateral do São Paulo sofre lesão e não joga mais em 2025

Semifinais do Paulista Feminino Sub-20

Quinta-feira (5) será decisiva no Campeonato Paulista Feminino Sub-20 Petrobras. As duas vagas na grande final serão definidas em partidas únicas, ambas marcadas para as 15h.

Em Taquaritinga, Ferroviária e Corinthians se enfrentam no Estádio Municipal Dr. Adail Nunes da Silva. A Locomotiva chega embalada após eliminar o Red Bull Bragantino com duas vitórias (3 a 0 e 4 a 0). O Timão, por sua vez, garantiu a classificação ao empatar duas vezes com o Palmeiras e vencer nos pênaltis.

Em Santo André, Santos e São Paulo fazem o clássico no Estádio Bruno José Daniel. O Tricolor passou pelo São Bento com duas vitórias nas quartas, enquanto as Sereias eliminaram o Ituano também com triunfos nos dois jogos.