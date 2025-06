A Seleção Brasileira feminina é a quarta melhor do mundo, segundo atualização do ranking Fifa desta quinta-feira (12). As vitórias recentes diante de Estados Unidos e Japão, seleções bem ranqueadas, contribuíram para o avanço.

Antes na oitava colocação, o Brasil subiu quatro posições desde a última atualização. A Seleção acumula 2.004,31 pontos no ranking e teve acréscimo de 26,92 pontos em relação à última atualização, desta forma, lidera o ranking Conmebol. Na prática, foi a equipe que mais cresceu em percentual.

Campeãs olímpicas em 2024, os Estados Unidos seguem na liderança, com 2057.19 pontos. Logo atrás vem a Espanha, campeã da Copa do Mundo 2023, e a Alemanha.

Ranking Fifa de Seleções - futebol feminino

Estados Unidos Espanha Alemanha Brasil Inglaterra Suécia Japão Canadá Coreia do Norte França

Momento da Seleção feminina

Desde a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, em 2024, a Seleção feminina vive uma crescente de desempenho e resultados. No período, fez oito jogos, com uma derrota, um empate e seis vitórias.

Os primeiros desafios foram contra a seleção colombiana. Empatou por 1 a 1 e depois venceu por 3 a 1. Contra a Austrália, entre novembro e dezembro de 2024, foram triunfos por 3 a 1 e 2 a 1.

Em abril, a Seleção perdeu o primeiro jogo para os Estados Unidos, por 2 a 0, e depois conquistou uma vitória histórica, fora de casa, por 2 a 1.

Foram dois amistosos contra o Japão na última Data Fifa. Na sexta-feira (30), na Neo Química Arena, o jogo terminou com vitória brasileira por 3 a 1, com gols de Dudinha (2x) e Kerolin. Já na segunda-feira (2), Ishikawa marcou contra e Jhonson fez o gol do triunfo do Brasil.

Arthur Elias instrui jogadoras no amistoso Brasil vs Japão - Bragança Paulista. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Próximos desafios

O próximo desafio do Brasil será diante da França, em 27 de junho, às 16h10, no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França.

Em julho, a Seleção disputa a Copa América feminina, no Equador, em busca do nono título do torneio.