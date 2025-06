A atacante Jhonson, do Corinthians, saiu de maca após sentir dores na noite desta segunda-feira (9), na vitória das Brabas diante do Flamengo, por 1 a 0, pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. No mesmo dia, a jovem foi convocada para a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América.

Jhonson foi substituída por Gi Fernandes no segundo tempo. Segundo o treinador do Corinthians, Lucas Piccinato, o motivo foi um choque, e a gravidade ainda será investigada em exames.

— Ela estava bem cansada, foi um jogo bem intenso para ambas as equipes. Em um duelo ela sofreu um choque nas costas, mas acredito que não deva ser nada. Óbvio que vamos esperar a avaliação médica para saber se ela tem condição ou não (de jogar). Ela não vai jogar contra o Inter porque tomou o terceiro (cartão amarelo), então acaba tendo mais tempo de recuperação — explicou o técnico.

Durante a partida, a camisa 40 do Timão foi uma das mais acionadas e teve chances claras, mas não balançou as redes. Jhonson deu a assistência para o gol de Vic Albuquerque.

Jhonson e Vic Albuquerque comemoram gol do Corinthians contra o Flamengo. (Foto: CBF/Divulgação)

Jhonson na Seleção

Joia do Corinthians de apenas 18 anos, Jhonson foi convocada pela primeira vez para a Seleção principal para amistosos contra o Japão, realizados em maio e junho.

Sem atuar no primeiro jogo, ela recebeu oportunidade de Arthur Elias e aproveitou, marcando o gol da vitória do Brasil contra o Japão, por 2 a 1, em Bragança Paulista.

Mesmo com concorrência no setor ofensivo, a jovem foi novamente convocada, desta vez para a Copa América. Além dela, o Brasil terá como opções de atacantes Gabi Portilho (Gotham), Kerolin (Manchester City-ING), Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (São Paulo), Marta (Orlando Pride) e Amanda Gutierres (Palmeiras).

As brasileiras estreiam na Copa América em 13 de julho. Antes, o Brasil enfrenta a França, em 27 de junho, às 16h10, no Estádio dos Alpes, em Grenoble, no último amistoso preparatório.