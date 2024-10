Debaixo de chuva, Seleção Brasileira Feminina vence a Colômbia

Seleção Brasileira Feminina voltou a vencer em Cariacica (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 21:30 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira Feminina derrotou a Colômbia por 3 a 1 na noite desta terça-feira (29), no segundo amistoso entre as duas equipes. Isa Haas, Giovana e Adriana marcaram para o Brasil, enquanto Caicedo descontou para as colombianas. O jogo foi disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Diferentemente do sábado, quando as duas equipes fizeram uma partida monótona naquele mesmo estádio, Brasil e Colômbia dessa vez duelaram com muita vontade desde os primeiros minutos. Mas a forte chuva que caiu na cidade, sobretudo no segundo tempo, atrapalhou o bom andamento da partida.

E teve um pouco de tudo: empurra-empurra, dedo no rosto, expulsão e pênalti, além de uma arbitragem confusa de Maria Belen Carvajal, do Chile. Mas ela não teve nada a ver com o resultado final do jogo.

Isso porque a Seleção Brasileira Feminina conseguiu se impor durante praticamente toda a partida. O renovado time do técnico Arthur Elias procurou ser ofensivo, explorando os flancos e as trocas de passes. Para isso, Tarciane, Duda Sampaio e Kerolin davam sustentação ao meio campo.

O Brasil abriu o marcador aos 23, com Isa Haas marcando de cabeça após cruzamento de Duda Sampaio. No fim do primeiro tempo, aos 46, Gio ampliou após receber passe em profundidade e chutar na saída da goleira Tapia.

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina - Foto: Lívia Villas Boas/CBF

Chuva caiu forte no 2º tempo

Na etapa final, já sob muita chuva, a Seleção Brasileira Feminina tratou de administrar o jogo. Aos 18, Linda Caicedo descontou para a Colômbia após bela arrancada, marcando o gol mais bonito da noite. Mas Adriana, convertendo pênalti aos 36, definiu o placar para as brasileiras. No lance que originou a cobrança, Carabalí foi expulsa.

O Brasil de Arthur Elias foi a campo com Natasha; Tarciane, Isa Haas (Kaká) e Vitória Calhau; Adriana (Fê Palermo), Duda Sampaio, Laís Estevam (Victória Albuquerque), Kerolin (Amanda Gutierres) e Bia Menezes; Giovana (Camilinha) e Marilia (Micaelly).

Já a Colômbia, do técnico Angelo Marsiglia, alinhou com Tapia; Guzmán, Daniela Arias, Carabalí e Quejada; Montoya, Restrepo (Paví), Usme (Sara Martínez, depois Barón); Linda Caicedo, Mayra Ramírez e Robledo (Serna).