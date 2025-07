Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (28/07/2025)

Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, Copa América Feminina e muito mais.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje desta segunda-feira 28/07/2025

Brasileirão Série B

19h00 – Avaí x Botafogo-SP – Canais: ESPN e Disney+

21h30 – Paysandu x Athletic – Canais: Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Copa Paulista

19h00 – Oeste x Portuguesa Santista – Canais: Youtube.com/@paulistao

19h00 – Guarani x Primavera – Canais: Youtube.com/@paulistao

Brasileirão Série C

19h30 – Tombense x Maringá – Canais: SportyNet e Youtube.com/@SportyNetBrasil

19h30 – Botafogo-PB x Brusque – Canais: SportyNet

Copa América Feminina

21h00 – Argentina x Colômbia (Semifinal) – Canais: Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Campeonato Colombiano

22h10 - Millonarios x Llaneros FC - Canal: GOAT

Copa América Feminina é importante para a Seleção Brasileira

Um dos principais jogos desta segunda-feira é o confronto entre Argentina e Colômbia, às 21h. O duelo válido pela semifinal da competição interessa a Seleção Brasileira, que disputa com o Uruguai no dia seguinte, terça-feira, a vaga na grande final.

Caso o clássico entre Argentina e Brasil aconteça, a equipe de Arthur Elias leva vantagem. Em todas as competições, foram disputados 20 jogos entre as duas seleções, com 2 vitórias da Argentina, 1 empate e 17 triunfos do Brasil.

continua após a publicidade

Já contra a Colômbia a superioridade brasileira é ainda maior. A seleção colombiana nunca ganhou do Brasil em competições. Nos 14 jogos disputados entre as duas equipes, a Seleção venceu 11 vezes e empatou em três partidas. No entanto, nesta edição da Copa América as jogadoras de Arthur Elias empataram sem gols com as colombianas.