Argentina x Colômbia feminino: onde assistir e escalações

Argentina e Colômbia duelam nesta segunda-feira (28), às 21h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa América Feminina 2025. A bola rola no Estádio Casa Blanca, em Quito, e conta com transmissão do Sportv e Globoplay.

continua após a publicidade

Quem avançar de fase na semifinal enfrenta o vencedor do confronto entre Brasil e Uruguai, que ocorre na terça-feira (29), às 21h (horário de Brasília).

Líder do grupo A, as argentinas fizeram uma campanha impecável na primeira fase, com 100% de aproveitamento, seis gols marcados e apenas um sofrido. Na última rodada, a Argentina venceu o Equador por 2 a 0, sem grandes dificuldades, com gols marcados por Kishi Nuñez e Florencia Bonsegundo.

continua após a publicidade

Argentina é a primeira seleção classificada ao mata-mata da Copa América Feminina. (Foto: AFA/Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Uma das favoritas a conquistar a Copa América, a Colômbia vem de empate sem gols com o Brasil, pela quinta rodada. A equipe fechou a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com duas vitórias e dois empates, e agora tenta uma vaga na final. Na edição 2022 da Copa América, as colombianas ficaram com o segundo lugar, após perderem para o Brasil na final por 1 a 0.

Kerolin durante Brasil x Colômbia pela Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Confira as informações do jogo entre Argentina x Colômbia

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Colômbia - Semifinal da Copa América Feminina

📆 Data e horário: terça-feira (29), às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Casa Blanca, em Quito

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (para assinantes)

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES