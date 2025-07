A seleção feminina da Nigéria confirmou seu domínio continental ao vencer o Marrocos por 3 a 2, de virada, na final da Copa Africana Feminina 2025, realizada neste sábado (26).

continua após a publicidade

Mesmo saindo atrás no placar, com gols de Ghizlane Chebbak e Sanaâ Mssoudy para as marroquinas, as Super Falcons reagiram com autoridade. Florence Ijamilusi diminuiu, Jennifer Echegini empatou e Esther Okoronkwo, destaque da decisão, marcou o gol da virada nigeriana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a vitória emocionante, a Nigéria alcançou seu 10º título na história da competição e segue como a maior campeã da Copa Africana de Nações Feminina. A campanha não teve derrotas e incluiu a liderança do Grupo B, com duas vitórias e um empate, uma goleada de 5 a 0 sobre a Zâmbia nas quartas de final e uma vitória por 2 a 1 sobre a África do Sul na semifinal, em jogo acirrado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Hegemonia da Nigéria no futebol feminino africano

A Nigéria conquistou dez títulos em 13 edições da Copa Africana de Nações Feminina, disputada desde 1998. Ela é a maior campeã do continente. Apenas a Guiné Equatorial, campeã em 2008 e 2012, e a África do Sul, que venceu em 2022, também ganharam a competição.

continua após a publicidade

O Marrocos, por sua vez, é vice-campeão pela segunda vez, após ter perdido o título em 2022 para as sul-africanas. Historicamente, as Super Falcons dominam o futebol feminino africano e são a única seleção africana que participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina da FIFA.