Melhor jogadora do mundo em 2020, Lucy Bronze voltou a ser importante para a seleção da Inglaterra. A defensora foi titular na campanha de título e na final da Eurocopa, em bicampeonato conquistado sobre a Espanha nos pênaltis.

Após o jogo, porém, a lateral do Chelsea fez uma revelação surpreendente e disse ter atuado ao longo do torneio com uma lesão séria, tendo jogado com uma fratura na tíbia que a assolou nas seis partidas das Three Lionesses.

- Na verdade, joguei o torneio inteiro com a tíbia fraturada, mas ninguém sabia. Acabei de machucar o joelho hoje na outra perna. Foi por isso que recebi muitos elogios das meninas depois do jogo contra a Suécia, porque estava com muita dor. Mas se é isso que é preciso para jogar pela Inglaterra, é isso que farei - declarou a atleta.

🏆 Lucy Bronze foi peça crucial na campanha do título da Inglaterra

Lucy esteve em campo nos seis compromissos da Inglaterra no torneio. Nas quartas de final, diante da Suécia, anotou o gol que deu início à reação para o empate, que levou o duelo aos pênaltis, e consequentemente, ao triunfo britânico.

Na final, Bronze deixou o campo no intervalo da prorrogação por conta de um problema no joelho. Em seu lugar, entrou Niamh Charles, que converteu o terceiro pênalti da série fechada por Chloe Kelly na quinta cobrança. Este foi o segundo título seguido da Inglaterra, comandada por Sarina Wiegman, que chegou a ter seu nome listado pela Football Association (FA) para assumir a equipe masculina em 2024, após a saída de Gareth Southgate.

🔢 Números de Lucy Bronze na Eurocopa de 2025

⚽ 6 jogos

⌛ 599 minutos em campo

🥅 1 gols

✅ 3 vitórias

🟰 2 empates

❌ 1 derrota