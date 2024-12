Brasil vence Austrália por 2 a 1 com show de Gabi Portilho

O Brasil voltou a vencer a Austrália neste domingo, 1º, em Gold Coast, na Austrália. As comandadas de Arthur Elias fizeram 2 a 1 nas rivais nesta manhã, gols de Gabi Portilho e Lauren, para a Seleção, com Raso marcando para as donas da casa, e fecharam a gira de amistosos contra as Matildas com duas vitórias em dois jogos: na última quinta-feira, já tinham saído de campo com a vitória por 3 a 1.

Este foi o último compromisso da seleção em 2024, que só volta a campo agora no próximo ano.

Como foi o jogo

Mesmo com alguns desfalques importantes, o time de Arthur Elias foi clínico em algumas oportunidades desde o início, forçando a goleira Micah a fazer defesas importantes.

Aos 28, Gabi Portilho aproveitou contra-ataque, saiu cara a cara com Micah e marcou o primeiro. O time manteve o ritmo e Lauren ampliou aos 40 da primeira etapa, após bela assistência de Amanda Gutierrez.

No fim do primeiro tempo, as donas da casa diminuíram com Haley Raso, aproveitando cruzamento de Caitlin Foord.

Na etapa final, as australianas aproveitaram o fator casa e tentaram impor um ritmo de jogo mais agressivo, buscando o empate. Só que a consistência defensiva da seleção, que contou com mais uma grande apresentação da goleira Lorena, impediu o empate.

Jogadoras do Brasil comemoram gol contra a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Depois da medalha de prata conquistada na Olimpíada de Paris, o time de Arthur Elias vem mostrando solidez. Foi melhor que a Austrália nas duas partidas, sabendo a hora de atacar e conseguindo ter um bom desempenho defensivo. De quebra, o treinador ganhou mais opções no ataque com a chegada de Amanda Gutierres, que marcou duas vezes e deu uma assistência nesta gira de amistosos.



✅ FICHA TÉCNICA

Austrália 1x2 Brasil

Amistoso Internacional

📆 Data e horário: domingo, 1º de dezembro de 2024, às 5h45 (de Brasília)

📍 Local: CBUS Super Stadium, Gold Coast, Austrália

🥅 Gols: Gabi Portilho, 29', e Lauren, 40'/1ºT (BRA); Raso, 42'/1ºT (AUS)

🏟️ Público presente: 25.297 pessoas

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

AUSTRÁLIA (Técnico: Tom Sermanni)

Micah; Ellie Carpenter, Allana Kennedy, Clare Hunt e Nevin; Kyra Cooney-Cross, Emily van Egmond e Butt; Hayley Raso, Heyman e Caitlin Foord

BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Lorena; Kaká, Isa Haas e Lauren; Adriana, Duda Sampaio, Angelina e Aline Gomes; Gio Queiroz, Gabi Portilho e Amanda Gutierres.