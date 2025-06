A grande fase do Cruzeiro no Brasileirão Feminino foi reconhecida com duas convocações para a Seleção Brasileira que disputará a Copa América em julho. A goleira Camila e a zagueira Isa Haas foram chamadas por Arthur Elias e representam as Cabulosas no torneio.

Isa, inclusive, foi titular nos amistosos contra o Japão e mostrou segurança no setor defensivo. Em entrevista ao Lance!, ela falou sobre o estilo de jogo.

— Nosso nível de confiança vem melhorando e com os resultados isso se aprimora. A gente vem se entrosando muito bem não só nos jogos, mas também nos treinos. A cada convocação buscamos essa evolução e ela vem acontecendo — analisou a zagueira, após a vitória diante das japonesas.

A goleira Camila, por sua vez, enfrenta disputa posição de Lorena, do KC Current, e Cláudia, do Fluminense, e comemora o espaço na amarelinha.

— ⁠É uma honra imensa ser convocada mais uma vez para representar o Brasil, ainda mais em uma competição tão importante como a Copa América. Desde que recebi minha primeira oportunidade, venho trabalhando com muita seriedade para estar pronta e seguir evoluindo. Vestir a camisa da Seleção é um sonho que carrego desde criança, e poder disputar minha segunda competição oficial é motivo de muito orgulho. — disse a arqueira.

Camila é presença frequente na Seleção feminina. (Foto: divulgação)

Para ela, o foco é a conquista da nona taça para o Brasil.

— Tenho vivido um momento muito especial na carreira, e estar presente em quase todas as convocações do professor Arthur mostra que o trabalho tem sido reconhecido. Agora é manter o foco total, seguir me preparando da melhor forma possível e dar o meu máximo para ajudar a Seleção dentro e fora de campo nessa caminhada pela Copa América. — finalizou Camila.

O Cruzeiro é líder do Brasileirão feminino, com 35 pontos. Invicto, o time mineiro faz a campanha da sua história na competição e está classificado de forma antecipada para a fase de mata-mata.

Futebol brasileiro na Seleção feminina

Nove das 23 atletas convocadas por Arthur Elias atuam no Brasil. O Corinthians é a equipe com mais representantes, com três jogadoras. Confira distribuição:

Corinthians – 3 jogadoras

Mariza (zagueira)

Duda Sampaio (meio-campista)

Jhonson (atacante)

São Paulo – 2 jogadoras

Kaká (zagueira)

Dudinha (atacante)

Cruzeiro – 2 jogadoras

Camila (goleira) Isa Haas (zagueira)

Palmeiras – 2 jogadoras

Fê Palermo (lateral)

Amanda Gutierres (atacante)

Fluminense – 1 jogadora

Cláudia (goleira)

Ferroviária – 1 jogadora