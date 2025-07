Colômbia avança na Copa América feminina e pode enfrentar o Brasil na final

Em uma disputa emocionante nas cobranças alternadas de pênaltis, a Colômbia venceu a Argentina na primeira semifinal da Copa América Feminina. O duelo foi realizado nesta segunda-feira (28), no Equador.

Além da classificação para a final, na busca pelo título inédito, as colombianas também garantiram vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

As equipes empataram sem gols no tempo normal, e nas penalidades iniciais, cada seleção desperdiçou uma cobrança. Nas alternadas, a Colômbia converteu, enquanto a Argentina foi eliminada após Stabile acertar a trave em sua batida.

A Colômbia enfrentará na decisão, marcada para o próximo sábado (2), o vencedor da outra semifinal entre Brasil e Uruguai, que acontecerá nesta terça-feira (29), às 21h.

O jogo:

A partida começou com poucas movimentações e sob um clima de tensão. Os times arriscaram pouco na primeira etapa, e a Colômbia se destacou pelas investidas da jovem Linda Caicedo, de apenas 20 anos, que defende o Real Madrid.

A melhor chance das colombianas surgiu justamente dos pés de Caicedo, em um chute rasteiro de dentro da grande área que passou próximo à trave direita de Tapia, goleira da Argentina que atua pelo Palmeiras.

Pelo lado argentino, quem se destacou foi Yami Rodríguez, ex-jogadora de Palmeiras e Santos, que comandou o ataque da Albiceleste.

Daniela Arias, ex-Corinthians, quase marcou no final do primeiro tempo com uma cabeçada perigosa, mas a goleira Pereyra fez uma boa defesa.

Ainda na primeira etapa, a Colômbia reclamou de um possível toque de mão após finalização de Caicedo, mas, após análise do VAR, a arbitragem não assinalou pênalti.

Logo nos primeiros segundos do segundo tempo, a Colômbia quase abriu o placar com Loboa, que avançou livre pela grande área e finalizou. Pouco depois, Ramírez também levou perigo com uma cabeçada, após se livrar da marcação na pequena área.

A Colômbia manteve a superioridade no fim da segunda etapa, e Valerin Loboa desperdiçou uma grande chance ao finalizar cara a cara com a goleira, após belo passe de Caicedo.

A primeira alteração do técnico Germán Portanova, da Argentina, veio apenas aos 20 minutos do segundo tempo, com a saída de Yami Rodríguez para a entrada de Núñez. Na sequência, promoveu a entrada da experiente Stabile no lugar de Martin, além das substituições de Gramaglia e Giménez nas vagas de Pereyra e Domínguez.

A Colômbia só realizou substituições no final da partida, com as entradas de Bonilla, Montoya e Pava nos lugares de Carolina Arias, Lorena Bedoya e Valerin.

Apesar da ampla superioridade da Colômbia, com mais finalizações e posse de bola, Gramaglia quase marcou para a Argentina ao arrancar pelo meio e chegar livre à entrada da área.

Na sequência, Carabalí respondeu após assistência de Dani Arias, mas o lance foi anulado por impedimento. Caicedo ainda tentou encobrir Pereyra, que fez a defesa.

Com o empate no tempo normal, a vaga para a final foi decidida nos pênaltis. A Colômbia converteu com Catalina Usme, Carabalí e Pavi. A Argentina respondeu com Bonsegundo, Braun e Núñez.

A goleira colombiana Tapia brilhou ao defender a cobrança de Gramaglia. Em seguida, Ramírez chutou na trave para a Colômbia. Com o empate mantido, as cobranças alternadas definiram o confronto: Bonilla marcou para a Colômbia, e Stabile acertou a trave, sacramentando a eliminação da Argentina no torneio.

A Colômbia venceu a Argentina nesta segunda-feira (28), nos pênaltis, na semifinal da Copa América feminina (Foto: Rodrigo Buendia/ AFP)

Ficha técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Colômbia - Semifinal da Copa América Feminina

📆 Data e horário: terça-feira (29), às 21h (horário de Brasília)

➡️ Estádio Rodrigo Paz Delgado

📍 Local: Casa Blanca, em Quito

🗣️Arbitragem: Ivana Projkovska

🚩Assistentes: Giulia Tempestilli e Iragartze Fernández

📑VAR: Marcelly Zambrano

🟨 Cartão Amrelo: Daniela Arias e Linda Caicedo (Colômbia) e Yamila Rodríguez (Argentina)



⚽ESCALAÇÕES

ARGENTINA: Pereyra; Catalina Roggerone, Braun, Cometti e Martin (Stabile), Vanina Preininger, Falfán e Pereyra (Gramaglia); Bonsegundo, Domínguez (Giménez) e Rodríguez (Núñez). (Técnico: Germán Portanova)

COLÔMBIA: Kate Tapia; Carolina Arias (Bonilla), Daniela Arias, Jorelyn Carabalí e Daniela Caracas; Lorena Bedoya (Montoya), Catalina Usme, Leicy Santos; Linda Caicedo, Mayra Ramírez e Valerin Loboa (Pavi). (Técnico: Angelo Marsiglia)

A Seleção Brasileira:

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (29) para encarar o Uruguai, às 21h (de Brasília). O Brasil se classificou em primeiro lugar do Grupo B, com 10 pontos.

O técnico Arthur Elias não poderá contar com Lorena, que vai cumprir suspensão. Claudia deve ser a substituta.

Yaya, que sofreu um trauma direto no olho direito no útimo jogo, mas treinou normalmente nesta segunda-feira (28). Ela apresentou visão turva, mas sem sintomas sugestivos de concussão.

A Seleção vem de um empate sem gols diante da Colômbia. Na ocasião, o Brasil entrou em campo com um time misto poupando as titulares Duda Sampaio, Gio e Marta.

O Brasil é o maior campeão da Copa América feminina. Das nove edições realizadas até aqui, só não venceu um título. A Argertina acumula uma taça.

O torneio garante vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Por ser o país-sede, a Amerelinha está garantida na Copa do Mundo de 2027.