Nos pênaltis, a Inglaterra superou a Espanha por 3 a 1 e conquistou o título da Eurocopa Feminina neste domingo (27), no Estádio St. Jakob-Park, em Basileia, na Suíça. No tempo normal, Mariona abriu o placar para as espanholas, e Alessia Russo empatou para as inglesas. Após o 1 a 1 persistir na prorrogação, a decisão foi para as penalidades.

Esta edição da Eurocopa Feminina ficou marcada pelo sucesso de público e pela quebra de recordes históricos. De acordo com a organização, o torneio alcançou um total de 657.291 torcedores presentes nos estádios ao longo da competição.

Espanha e Inglaterra fazem jogo equilibrado

O jogo começou equilibrado, com a Espanha tentando impor seu jogo e a Inglaterra respondendo com marcação forte. Aos 25 minutos, as espanholas abriram o placar com Mariona. A jogada começou com Batlle pela direita, que cruzou na medida para a camisa 10 cabecear no canto, sem chances para Hampton.

A Espanha abriu o placar contra a Inglaterra na final da Eurocopa Feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)

Na sequência, a Inglaterra teve chance com Hemp, que aproveitou um erro na saída de bola de Cata Coll, mas a goleira espanhola se redimiu com grande defesa.

Ainda no primeiro tempo, a equipe de Sarina Wiegman teve finalizações de Russo, Walsh e Kelly, mas todas foram interceptadas pela defesa ou pararam em Coll. A Espanha seguiu trocando passes no campo ofensivo e quase ampliou com Athenea e Esther González.

Na volta do intervalo, a Inglaterra igualou as ações. Aos 57 minutos, Kelly cruzou da direita e Russo apareceu bem para cabecear e empatar. O gol animou as Lionesses, que quase viraram em chute cruzado de Kelly, desviado por Coll.

Russo garante empate inglês na final da Eurocopa Feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)

A Espanha tentou reagir com finalizações de Bonmatí, Olga e Aleixandri, mas Hampton segurou o empate. Aos 84 minutos, Aleixandri ainda teve uma cobrança de falta perigosa, mas desta vez parou na goleira inglesa. O jogo terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal, e a decisão foi para a prorrogação.

O primeiro tempo da prorrogação foi marcado por muita disputa física, mas poucas oportunidades claras de gol. A melhor chance veio nos minutos finais, quando Batlle cruzou da direita e Salma Paralluelo tentou finalização de letra dentro da área, mas não conseguiu completar o lance.

Na etapa final, a Espanha voltou mais agressiva e passou a controlar as ações desde o início. Paralluelo e Clàudia Pina tabelaram dentro da área inglesa, e o cruzamento gerou perigo, mas a finalização não apareceu.

A Inglaterra teve dificuldades para reagir e passou a maior parte do tempo se defendendo. Mesmo com o domínio espanhol nos minutos finais, o placar permaneceu inalterado, e a decisão seguiu para os pênaltis. Nas penalidades, Inglaterra levou a melhor por 3 a 1, com destaque para a goleira Hampton.

FICHA TÉCNICA

Espanha 1 x 1 Inglaterra - Final da Eurocopa Feminina

Data: domingo, 27 de julho

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: St. Jakob-Park, na cidade da Basileia, na Suíça

Cartões amarelos: Bronze, Hemp e Russo

Cartão vermelho: -

INGLATERRA: Hampton; Bronze (Niamh Charles), Williamsom, Carter e Greenwod; Toone (Mead), Walsh, Stanway; Hemp, Russo (Agyemang) e James (Chloe Kelly). Técnica: Sarina Wiegman.

ESPANHA: Cata Coll; Olga (Leila Ouahabi), Alexandri, Paredes e Battle; Alexia (Clàudia Pina), Patri e Bonmatí; Mariona, Esther González (Vicky López) e Athenea (Paralluello). Técnica: Montserrat Tomé.