Seleção Feminina encerra preparação para enfrentar a Zâmbia na Fifa Series
Jogo será nesta terça-feira (14), às 22h30
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A Seleção Feminina encerrou, nesta segunda-feira (13), a preparação para enfrentar a Zâmbia pela segunda rodada da Fifa Series. A partida será disputada nesta terça-feira, às 21h30 no horário local, 22h30 de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá, com transmissão exclusiva do Sportv.
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O último treino aconteceu no Centro de Treinamento Manoel Dresch, do Cuiabá, com apenas 15 minutos abertos à imprensa. A goleira Lelê e as zagueiras Vitória Calhau e Thaís Ferreira foram poupadas por controle de carga. A meia Ana Vitória segue em protocolo de concussão e também não participou da atividade.
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Seleção terá mudanças no time titular
A principal novidade foi a presença da atacante Evelin Bonifácio, do Santos, que deve estar à disposição de Arthur Elias para o confronto. Caso seja utilizada, a jogadora do Santos pode fazer sua estreia pela seleção principal.
Em busca da segunda vitória na competição, o técnico Arthur Elias indicou mudanças na equipe para o duelo. A tendência é de cinco a seis alterações na escalação em relação ao último jogo.
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Seleção Brasileira Feminina encerrou a preparação para enfrentar a Zâmbia. Segundo o técnico Arthur Elias, teremos até sete mudanças em relação ao time que venceu a Coreia do Sul.— Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) April 13, 2026
➡️ Ausências no treino: goleira Lelê e zagueiras Vitória Calhau e Thaís Ferreira, por controle de… pic.twitter.com/PMFUjjKEX3
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