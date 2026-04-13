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Seleção Feminina encerra preparação para enfrentar a Zâmbia na Fifa Series

Jogo será nesta terça-feira (14), às 22h30

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 13/04/2026
22:04
Arthur Elias observa atento treino da Seleção Feminina no CT do Cuiabá, na véspera da estreia no FIFA Series Créditos: Lívia Villas Boas/Staff Images Woman/CBF
imagem cameraArthur Elias observa atento treino da Seleção Feminina no CT do Cuiabá. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images Woman/CBF)
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A Seleção Feminina encerrou, nesta segunda-feira (13), a preparação para enfrentar a Zâmbia pela segunda rodada da Fifa Series. A partida será disputada nesta terça-feira, às 21h30 no horário local, 22h30 de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá, com transmissão exclusiva do Sportv.

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O último treino aconteceu no Centro de Treinamento Manoel Dresch, do Cuiabá, com apenas 15 minutos abertos à imprensa. A goleira Lelê e as zagueiras Vitória Calhau e Thaís Ferreira foram poupadas por controle de carga. A meia Ana Vitória segue em protocolo de concussão e também não participou da atividade.

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Seleção terá mudanças no time titular

A principal novidade foi a presença da atacante Evelin Bonifácio, do Santos, que deve estar à disposição de Arthur Elias para o confronto. Caso seja utilizada, a jogadora do Santos pode fazer sua estreia pela seleção principal.

Em busca da segunda vitória na competição, o técnico Arthur Elias indicou mudanças na equipe para o duelo. A tendência é de cinco a seis alterações na escalação em relação ao último jogo.

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