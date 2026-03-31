A Seleção Brasileira Feminina sub-17 foi convocada nesta terça-feira (31) para o período de preparação que antecede o Sul-Americano da categoria. Os treinamentos serão realizados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

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O Brasil enfrentará Equador, Peru, Venezuela e Uruguai na primeira fase do Sul-Americano Feminino Sub-17, pelo Grupo B. O torneio será de 24 de abril a 9 de maio.

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São Paulo é o clube com mais atletas convocadas

O São Paulo lidera a lista de clubes com mais jogadoras convocadas, com oito atletas, seguido pela Ferroviária, que teve quatro representantes. Logo atrás aparecem Corinthians e Flamengo, ambos com três jogadoras cada, completando o grupo de equipes com maior presença na convocação.

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Rilany, treinadora da Seleção Feminina Sub-17, conversa com o time durante o treino em 2025. (Foto: Reprodução/CBF)

Convocação da Seleção Feminina sub-17

GOLEIRAS: Andressa Macedo (São Paulo), Yasmin Loren (São Paulo), Nathalia Cardoso (Corinthians) e Rafaela Moreira (Benfica)

DEFENSORAS: Andreyna Santiago (Ferroviária), Yasmin Queiroz (Ferroviária), Eloisa Feijó (São Paulo), Kaillany Ranifah (Corinthians) e Sophie Lottermann (Benfica)

MEIO-CAMPISTAS: Giovanna Pires (São Paulo), Helena Vieira Rodrigues (São Paulo), Pietra Lucci (São Paulo), Pietra Souza (Corinthians), Mariana Oliveira (Grêmio), Sarah Coelho (São Paulo), Juliana Cardoso (São Paulo), Carolina Melo (Corinthians) e Indy Kolster (FC Nordsjaelland)

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ATACANTES: Isadora Kotait (Flamengo), Letícia Pinho (Flamengo), Greisy Kelly Firmino (Ferroviária), Maiara Antônia Martins (São Paulo), Sofia Ganomal (São Paulo), Isadora Rech (Internacional), Nicolly Manuel (Flamengo), Marcela Vitória Bontorim (Ferroviária), Ketelen Alves Silva (América-MG) e Estephany Oliveira (Vasco da Gama)